Débat à Queen’s Park sur la modernisation de la Loi sur les services en français

Les députés néo-démocrates ont présenté mercredi une motion pour demander que certaines balises soient respectées. Or, le gouvernement Ford a rabroué l’opposition et indiqué n’avoir besoin d’aucune assistance pour mener à terme sa réforme.

La Loi sur les services en français a maintenant plus de 30 ans et le gouvernement Ford assure qu'il est activement en train de la moderniser. J'ai mandaté les membres de mon conseil consultatif pour me conseiller sur un processus pour moderniser la loi , a lancé la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney, en Chambre mercredi.

Avec cet important chantier francophone qui se met en branle à Queen's Park, les néo-démocrates ont tenté d'obtenir des garanties de la part du gouvernement, mais leur motion a été rejetée. Une majorité de députés s'y est opposée.

La motion L’Assemblée législative demande au gouvernement Ford de moderniser la Loi sur les services en français comme suit : en y incluant des mesures qui garantissent que des consultations effectives et substantielles avec la communauté francophone auront lieu avant que ne soient apportées des modifications à des politiques, à des programmes, à des services ou à des activités affectant la communauté francophone, de même qu’avant le développement de nouveaux programmes, politiques, services ou activités qui affecteraient la communauté francophone; en adoptant, en tant que partie intégrante de la nouvelle Loi, une définition inclusive du terme francophone en rendant obligatoire, dans la nouvelle Loi, pour toutes les agences gouvernementales et pour toutes les institutions publiques telles que définies dans la Loi, de fournir une offre active de services en français comme en anglais; et en rétablissant le Commissariat aux services en français.

Les néo-démocrates demandaient par exemple que les francophones soient suffisamment consultés. Le texte de la motion présentée par la chef Andrea Horwath comprenait une obligation de tenir des consultations effectives et substantielles avec la communauté francophone avant que tout changement soit mis en place.

La motion qu'on a présentée s'assurerait qu'il y a une paire d'yeux francophones, une communication qui se fait dès le début et à toutes les étapes. La députée néo-démocrate France Gélinas lors du débat sur la motion

Le NPD réclamait aussi que le retour d'un commissaire indépendant soit inscrit dans la loi. La ministre Mulroney a cependant rapidement fermé la porte à la restauration du commissariat lors du débat qui a suivi le dépôt de la motion.

Nous voulons que les Franco-Ontariennes et les Franco-Ontariens aient accès à tous les services dont ils ont besoin. Andrea Horwath, chef de l'opposition officielle

Plus tôt mercredi, le gouvernement Ford assurait ne pas avoir besoin des conseils de l'opposition pour procéder avec la modernisation. Il va s'en dire que notre gouvernement veut prendre le temps nécessaire pour effectuer une révision minutieuse et ne saurait recevoir des leçons à ce sujet de la part de l'opposition, qui ayant peu d'habitude de gouverner, a peu de compréhension de l'avancement méthodique et ordonné d'un projet de loi du gouvernement , a précisé la députée Natalia Kusendova à la période de questions.

La ministre responsable du dossier, Caroline Mulroney, a réitéré son intention de compléter la modernisation de la Loi sur les services en français d'ici la fin du premier mandat du gouvernement Ford. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Les progressistes-conservateurs n'ont d'ailleurs pas manqué d'écorcher au passage les libéraux de Kathleen Wynne pour leur laxisme dans le dossier. Les libéraux avaient 15 ans pour faire ce travail important pour la communauté francophone et ils ne l'ont pas fait , a déclaré la ministre Mulroney.

La ministre Mulroney a réitéré son intention de compléter la modernisation de la loi d'ici la fin du 1er mandat du gouvernement Ford.