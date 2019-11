Travailleur rendu malade par le F.-A.-Gauthier : la STQ conteste encore

Marc Bérubé était mandaté pour nettoyer les moisissures dans la cale du grand navire, ce qu'il fera périodiquement jusqu'à ce que son médecin le retire du travail, en septembre 2018.

Il dit souffrir depuis de problèmes pulmonaires reliés à son travail, un diagnostic qui a été confirmé par des pneumologues de l'hôpital Laval de Québec.

Malgré une première rebuffade, en octobre, lors de sa demande de révision à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), la STQSociété des traversiers du Québec a décidé de s'adresser au Tribunal administratif du travail pour faire casser la décision.

La CNESST a conclut que Marc Bérubé a développé un asthme en raison de la présence de moisissures dans son lieu de travail. Photo : Radio-Canada

Dans les documents déposés au Tribunal, la STQSociété des traversiers du Québec ne présente pas les motifs qui l'ont poussé à contester. On peut cependant lire que cette décision ( NDLR Celle de la CNESST) est non fondée en faits et en droit .

Les avocats de la Société des traversiers ont l'intention de faire témoigner un représentant de l'employeur et un médecin expert.

Marc Bérubé, qui est affecté à un travail à quai depuis quelques semaines, a refusé de commenter. L'homme de Matane craint des représailles de la part de son employeur.

La Société des traversiers est représentée dans ce dossier par MEDIAL Services-Conseils-SST inc.

Sur le site web de l'entreprise, on peut lire qu'il s'agit de l’une des plus importante entreprise québécoise privée de services-conseils dans les domaines complexes reliés à la santé et à la sécurité du travail .