Pas de sursis pour la famille colombienne Batalla-Charris à Sherbrooke

La famille colombienne tentait d'éviter son expulsion du pays, prévue le 27 novembre.

Les déboires de la famille au pays ont commencé lorsque sa demande d'asile a été refusée, notamment parce qu'Immigration Canada croit qu'elle pourrait recevoir la protection de l'état espagnol, où elle a vécu entre 2007 et 2015, avant de venir s'installer au Canada.

Le dernier espoir de la famille réside en une demande d'aide humanitaire qu'elle a faite pour pouvoir rester à Sherbrooke.

Si la famille reçoit la réponse avant le 27 novembre de l'aide humanitaire, on va possiblement pouvoir éviter son expulsion du Canada. C'est sûr qu'on ne lâche pas, mais c'est certain qu'on est plus que découragé et que nous sommes très tristes , confie le coordonnateur de projets à la Fédération des communautés culturelles de l’Estrie, Edwin Moreno, qui aide la famille depuis le début de ses démarches.

Les Batalla-Charris vivent ici avec leur trois enfants. Ils ont rencontré la député libéral Élisabeth Brière pour qu'elle les aide également.