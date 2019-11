Fonderie de Belledune : le conflit de travail a joué un rôle, dit un expert

Lorsque l’entreprise a annoncé sa décision de fermer l’usine à la fin de l’année, elle a expliqué que la fonderie n'était plus rentable. Elle a souligné que cette décision était indépendante au conflit de travail qui dure depuis le 24 avril dernier, entre les employés et l’entreprise Glencore.

Selon Didier Tatoutchoup, professeur d’économie à l’Université de Moncton, la grève et les revendications des employés ont joué un rôle crucial dans la décision de Glencore de fermer cette usine.

L’économiste estime que la région doit repenser son économie afin d’être de nouveau attrayante, pour les travailleurs, dans le futur. Photo : Radio-Canada / André Maillet

Glencore ne le dira jamais, mais je pense que le fait qu’elle a des employés syndiqués qui demandent des améliorations des conditions salariales, c’est-à-dire qui vont entraîner implicitement une augmentation des coûts de production, je pense que ça a été une goutte d’eau [qui a fait] déborder le vase et que ça a amené Glencore à prendre cette décision de fermeture définitive , estime Didier Tatoutchoup.

À l’échelle globale, indique le professeur, le marché du plomb et la production de ce métal sont stables, contrairement à ce qu’ont affirmé les dirigeants.

On ne peut pas dire que ce sont les conditions du marché qui font fermer l’usine Glencore. C’est que les conditions sont dues exactement au niveau de l’entreprise Glencore, qu’elles ne sont pas généralisées. On ne peut pas dire qu’il y a une détresse en ce moment sur le marché du plomb. Didier Tatoutchoup, professeur d’économie à l’Université de Moncton

Vers un exode des travailleurs?

Pour l’économiste, cette fermeture risque d’entraîner un exode rural des employés vers d’autres centres économiques.

Cela ne sera pas possible qu’ils restent. La seule façon qu’ils restent, c’est si l’État s’implique directement , revendique Didier Tatoutchoup.

L’ampleur de cet exode va varier selon les aides que vont recevoir les personnes licenciées. Ces aides vont freiner, mais elles ne peuvent pas empêcher les départs.

Belledune, c’est une ville d’à peu près 1400 ou 1500 habitants où vous avez 420 emplois à la fonderie. L’usine, c'était le pôle économique de cette ville. Les employés n’auront pas d’autre choix que de se délocaliser pour aller chercher du travail à l’extérieur de la ville , indique l’économiste.

La reconversion des travailleurs est possible, mais compliquée. Celle-ci va dépendre de deux choses, du point de vue de l’économiste : du domaine de qualification et de l’âge des employés.

Pour les travailleurs plus âgés, cela va être très difficile de retrouver un travail avec un salaire égal. Et il sera difficile de convaincre les plus jeunes de rester dans une ville en pleine crise économique.

Il va y avoir un exode, de toute manière, des gens vont s’en aller dans d’autres pôles économiques, car la situation est locale, elle n’est pas généralisée. Il y a des provinces, comme le Québec, qui sont en manque de main-d’oeuvre et qui peuvent attirer ces travailleurs. Didier Tatouchoup

À court terme, il est fort possible qu’une grande partie des employés de la fonderie partent pour d’autres villes ou d’autres provinces, si c’est dans leur intérêt individuel, selon le professeur.

Toujours pas d'entente

Les 280 travailleurs syndiqués de la fonderie de Belledune se sont réunis pour assister à une réunion qui devait porter sur les conditions de licenciement. Mais comme aucune entente n'a encore conclue entre Glencore et le syndicat à l'heure actuelle, la rencontre a plutôt servi à expliquer aux travailleurs où en sont les pourparlers. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Depuis lundi matin, des négociations se tiennent entre les représentants syndicaux et les représentants de Glencore. Les premiers résultats de ces discussions devaient être livrés mercredi à 18 h au Centre récréatif et culturel de Belledune.

Mais selon un porte-parole du syndicat, il n’y a toujours pas d’entente concernant, entre autres, les indemnités de départ. Les discussions doivent se poursuivre et les employés espèrent obtenir une réponse jeudi ou vendredi.

La rencontre a tout de même eu lieu pour expliquer aux syndiqués où en sont rendus les pourparlers avec la direction de Glencore.

Avec les renseignements de Margaud Castadère