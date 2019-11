Un organisme communautaire de Québec menacé faute de financement

Si rien n'est fait, l'organisme du secteur Sainte-Foy–Sillery-Cap-Rouge devra cesser ses activités en juin 2020.

Une situation que les dirigeants s'expliquent mal, car leur organisation est reconnue par le ministère de la Famille depuis 2017. Or, elle n'a pas été retenue dans un plan de financement en vigueur jusqu'en 2021.

C'est un peu la roue qui tourne. Quand on fait des demandes de financement, on nous demande toujours si on a un financement récurrent pour nous aider à nous soutenir, mais la réponse est non. En disant non, on se fait couper par d'autres bailleurs de fonds , déplore la directrice générale Cindy-Lee McKenzie.

Cindy-Lee McKenzie, directrice générale de Ressource Espace Familles Photo : Radio-Canada

On est rendus à bout de souffle. On a besoin de financement pour maintenir nos activités pour nos 2000 personnes qu'on touche directement. Cindy-Lee McKenzie, directrice générale de Ressource Espace Familles

Ressource Espace Famille offre notamment de l'aide alimentaire, des activités pour la francisation des nouveaux arrivants et des ateliers pour briser l'isolement. Les usagers sont des parents avec des enfants qui ne fréquentent pas un CPE par exemple.

C'est le premier contact. C'est souvent un organisme comme ça qui nous permet de rencontrer d'autres personnes comme nous , indique Roberto Montoya qui fréquente l'organisme depuis trois ans.

C'est difficile de se trouver des gens de confiance qui ne sont pas de la famille ou des amis. Ici, on se bâtit une famille spéciale , ajoute Marie-Ève Landry.

Des questions sans réponses officielles

Ressource Espace Famille a envoyé plusieurs lettres au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, sans obtenir de réponse officielle. Des échanges verbaux ont également eu lieu.

Ce n'est pas juste des ressources familiales qu'on voit ici. C'est de l'alimentation, ce sont des ressources à l'extérieur pour l'accompagnement. Ça brise l'isolement. Il y a une forte croissance des immigrants qui vivent ici , s'insurge Jennifer Maccarone, porte-parole du Parti libéral en matière de famille.

Dans notre cas à nous, ça va mener à une fermeture, parce qu'on a exploré toutes les pistes possibles de financement. C'est notre dernier recours , réitère Cindy-Lee McKenzie.

Revoir le financement

Par courriel, le ministre québécois de la Famille, Mathieu Lacombe, affirme être sensible au défi que doivent soulever les organismes communautaires, comme Ressource Espace Familles, à qui les précédents gouvernements n’ont jamais accordé le financement nécessaire .

Il ajoute que dès son arrivée au pouvoir, il a octroyé une somme additionnelle de 30 millions de dollars à ces organismes, sur une période de trois ans.

Pour la suite, je travaille avec les associations nationales pour revoir la façon dont le financement est accordé à ces organismes, puisqu’aucun critère n’existe présentement. C’est l’héritage qui nous a été laissé. Ce sera un grand chantier, mais le dossier avance bien , précise-t-il.