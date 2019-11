Naissance et arrivée à Vancouver

Eleanor Collins en 1966. Photo : Alvin Armstrong/Collection CBC

Eleanor Collins naît le 21 novembre 1919 à Edmonton. Ses parents, originaires d’Oklahoma, s’étaient établis en Alberta en 1906 après avoir répondu à une annonce du gouvernement canadien qui offrait des terres à défricher pour la somme de 10 $. Eleanor est douée et grandit dans une famille musicale. Elle s’installe à Vancouver en 1939, chante dans des chorales gospel et avec diverses formations de jazz, et fait ses débuts à la radio de CBC.

Une anecdote digne de l’époque

Eleanor Collins au théâtre. Photo : Jack Lindsay/Collection CBC

En 1952, elle participe avec ses quatre enfants à la comédie musicale Finian’s Rainbow, du Theatre Under The Stars, au parc Stanley. Une comédienne interprétant une Afro-Américaine, l’un des rôles principaux, joue alors le visage peint en noir. En 1954, quand Eleanor se fait offrir de faire à nouveau partie de la production, elle accepte, à la condition d’obtenir ce rôle, plus important. Et on le lui accorde.

Débuts à la télévision et émission nationale

Eleanor Collins en 1955. Photo : Radio-Canada / Archives

En 1954, seulement quelques mois après l’arrivée en ondes de la télévision de CBC, Eleanor Collins est la vedette de l’émission musicale Bamboula, qui met en scène la première troupe interraciale au Canada.

Un an plus tard, durant l’été 1955, elle anime sa propre émission nationale hebdomadaire, intitulée tout simplement Eleanor. Elle devient ainsi la première animatrice de couleur à animer une émission nationale à la télévision en Amérique du Nord. Elle précède d’un an Nat King Cole aux États-Unis, à qui on attribue souvent cet honneur. L’émission musicale en ondes pour la période estivale est diffusée pour la première fois le dimanche 12 juin 1955. Chanteurs, musiciens et danseurs reflètent le style musical de l’époque.

Carrière et Ordre du Canada

En concert en 1958 Photo : Alvin Armstrong/Collection CBC

Eleanor Collins poursuit sa carrière dans diverses émissions de variétés et se produit en concert dans la région de Vancouver. Elle aurait pu se diriger vers une carrière internationale, mais a préféré contribuer à la scène musicale vancouvéroise tout en se consacrant à sa famille. En 2014, elle reçoit l’Ordre du Canada pour sa carrière de chanteuse de jazz et pour avoir contribué à briser les barrières interraciales. Malheureusement, elle n’a jamais fait de disque.

Eleanor Collins célèbre son 100e anniversaire. Photo : Ben Nelms/CBC

Mme Collins célèbre ses 100 ans le 21 novembre. Joyeux anniversaire!