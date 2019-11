Les conducteurs noirs et moyen-orientaux encore interpellés disproportionnellement à Ottawa

Une équipe de chercheurs de l’Université York et de Graybridge Malkam a découvert que les jeunes conducteurs noirs et d'origine moyen-orientale sont encore — toutes proportions gardées — interpellés plus souvent que les autres par les agents du Service de police d'Ottawa.

Il s’agit d’un taux disproportionnellement très élevé […] qui n’est pas justifié et qui concorde avec les conclusions sur le profilage racial , selon l'équipe de recherche de l’Université York.

Cette dernière a dressé le bilan de la deuxième phase du Projet de collecte de données fondées sur les origines des conducteurs aux contrôles routiers (PCDFRCR), sur une période allant de juin 2015 à juin 2018.

Le rapport de 69 pages, ainsi qu’un rapport d’audit de 2019 sur la diversité dans la police, ont été présentés lors d’une séance d’information technique à l’hôtel de ville d'Ottawa, mercredi matin.

Ces conclusions sont basées sur la façon dont les policiers ont perçu les conducteurs issus des minorités visibles lors de 96 436 contrôles routiers dans la capitale fédérale, entre 2015 et 2018.

En 2017 et 2018, les conducteurs moyen-orientaux ont été arrêtés 3,18 fois plus souvent par rapport à leur poids dans la population lors de contrôles routiers. Les automobilistes noirs, eux, ont été arrêtés 2,3 fois plus souvent par rapport à leur poids démographique.

L’impact négatif persistant des contrôles routiers sur certaines communautés raciales montre clairement l’importance pour le Service de police d’Ottawa d’explorer d’autres pratiques susceptibles de faire progresser la sécurité des communautés. Extrait de l'étude de l'Université York

Le nombre d'arrestations n'a que très peu diminué par rapport à la période 2013-2015. Durant cette période, les conducteurs d'origine moyen-orientale et les Noirs ont été respectivement interpellés 3,3 fois et 2,3 fois plus proportionnellement à leur poids dans la population de conducteurs.

Les jeunes pris à partie

Qui plus est, ce sont surtout les jeunes automobilistes qui sont interpellés par les forces de l'ordre. En 2017-2018, les hommes noirs âgés de 16 à 24 ans ont été interceptés 6,7 fois plus souvent par rapport à leur population et les jeunes conducteurs d'origine moyen-orientale ont été arrêtés 8,7 fois plus souvent.

Selon les chercheurs, il y a tout de même eu certaines améliorations. D'après les données des cinq dernières années, les jeunes hommes noirs ont connu une réduction d’arrestation pour des contrôles routiers de 23 %, tandis que le taux d'arrestation des jeunes automobilistes moyen-orientaux a diminué de 30 % .

En revanche, les chercheurs n’ont pas constaté un taux d’accusation plus élevé des conducteurs issus des minorités visibles. Les conducteurs blancs étaient plus susceptibles d’être inculpés lorsqu’ils étaient arrêtés.

Vive déception pour le comité de surveillance de la police

Sahada Alolo, coprésidente du Conseil sur l’équité du Service de police d’Ottawa (SPO), s’est dite très déçue à la lecture du rapport.

C’est absolument inacceptable que, depuis le premier rapport, nous n’ayons constaté qu’un léger changement. Sahada Alolo, coprésidente du Conseil sur l’équité du Service de police d’Ottawa

Pour moi, ce changement ne signifie pas grand-chose pour les membres de la communauté, car l’impact est toujours là , a déploré Mme Alolo.

Sahada Alolo est coprésidente du Conseil sur l’équité du SPO. Photo : Matthew Kupfer/CBC

L’équipe de chercheurs a formulé bon nombre de recommandations au SPOService de police d’Ottawa , notamment un suivi permanent du nombre de conducteurs arrêtés par la police, un projet pilote visant à tester l’utilisation de caméras placées sur les agents de police et la recherche de solutions pour étudier les biais implicites en utilisant l’intelligence artificielle.

Après avoir rencontré le nouveau chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, plus tôt cette semaine, Mme Alolo a dit avoir bon espoir que son leadership apportera des changements. Nous attendons avec intérêt que les recommandations du rapport soient intégrées dans un plan d’action , a-t-elle affirmé.

Le chef du Service de police d'Ottawa (SPO), Peter Sloly (archives) Photo : Radio-Canada / Lorian Bélanger

Mme Alolo a déclaré que le chef Sloly s’est engagé, mardi, à poursuivre la collecte de données lors des contrôles routiers afin que la police puisse suivre les changements au fil du temps. Elle s’est engagée à ce que le conseil demande des comptes à la police si aucun progrès n’est fait.

Avec les informations de Laura Glowacki de CBC