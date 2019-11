Une seule voix du Nord de l’Ontario dans le cabinet Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau donne peu de place à sa députation nord-ontarienne au cabinet. En fait, Patty Hajdu, députée de Thunder Bay—Supérieur Nord, sera la seule ministre de la région, malgré l'élection de six autres députés nord-ontariens.

Mme Hajdu est passée du ministère de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail, au ministère de la Santé.

Le PDG du Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay, Jean Bartkowiak, souligne que Mme Hadju a travaillé pendant plusieurs années auprès de personnes défavorisées et vivant avec des problèmes de drogues.

Avant d'être élue pour la première fois en 2015, Patty Hajdu a travaillé principalement dans le domaine, de la prévention de la toxicomanie, de la prévention des méfaits et de l'itinérance.

Elle a notamment dirigé le comité de sensibilisation aux drogues du Bureau de santé du district de Thunder Bay.

Aucun autre député du Nord de l’Ontario ne fait partie du cabinet de M. Trudeau.

La politologue et professeur à l’Université Laurentienne Aurélie Lacassagne croit que Justin Trudeau a perdu une chance d’avoir un représentant de plus des francophonies minoritaires au Canada. Il y a des députés libéraux francophones dans le Nord de l’Ontario.

Aurélie Lacassagne croit que Justin Trudeau aurait pu faire plus d'efforts pour que le Nord de l'Ontario et les francophones en milieu minoritaire soient plus représentés au conseil des ministres. Photo : Radio-Canada / Patrick Wright

Mme Lacassagne ne considère d'ailleurs pas que le nouveau poste de Patty Hajdu est plus important que celui qu’elle occupait avant la dernière élection.

Sa promotion, elle l’a eue lorsqu’elle est passée de la Condition féminine au ministère du Travail et de l’Emploi, qui est un plus gros ministère. Aurélie Lacassagne, politologue

Le ministère de la Santé au niveau fédéral, les champs d’action sont limités , précise Mme Lacassagne.

Ce n’est pas une promotion, mais c’est une nomination extrêmement politique , explique-t-elle. On cherche toujours quand on forme un gouvernement au Canada à assurer un certain équilibre entre les différentes régions, les différentes origines, les questions linguistiques.

La politologue estime aussi que le ministère de la Santé n’est pas le plus important pour le Nord de l’Ontario.

Il y a des problématiques en ce qui concerne la santé des autochtones qui relèvent du fédéral et qui sont importantes , admet-elle, mais je suppose que c’est le ministère des Services aux Autochtones qui a récupéré ce volet-là, donc pour nous c’est moins pertinent.

M. Bartkowiak croit tout de même que Patty Hajdu sera en mesure de défendre les intérêts du Nord de la province et du pays en matière de santé, notamment pour les infrastructures qui sont souvent désuètes et pas toujours bien entretenues.

Jean Bartkowiak croit que la région peut être fière de la nomination de Patty Hajdu. Photo : Radio-Canada / CBC

Ça demeure une priorité pour les provinces d'aller chercher un soutien financier accru, alors j'imagine que Mme Hajdu pourra amener un éclairage particulier à cet égard-là.

Aurélie Lacassagne affirme que la région profitait davantage d’être représentée par la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail.

Il a des défis en termes de main d’œuvre qui sont extrêmement importants et particuliers dans le Nord de l’Ontario et là à la limite ça pouvait nous servir. Aurélie Lacassagne, politologue

Elle ajoute également que d'avoir un député du nord au ministère des Mines et du Nord aurait probablement été le choix le plus pertinent et bénéfique pour la région.

Nomination bien accueillie par la communauté francophone

La directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l’Ontario (RMEFNO), Diane Quintas, croit que la nomination de Patty Hajdu au poste de ministre de la Santé est positive pour les francophones de la région et d’ailleurs, même si le français n’est pas sa première langue.

Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario Photo : Image : Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario

Mme Quintas raconte que pendant le premier mandat de Mme Hajdu comme députée de Thunder Bay—Supérieur Nord, celle-ci s’est beaucoup intéressée à la communauté francophone.

On n’aura pas besoin de la sensibiliser à l’importance des services de santé en français à l’intérieur de son ministère. C’est déjà un acquis. Diane Quintas, directrice générale du Réseau du mieux-être francophone du Nord de l'Ontario

De son côté, Claudette Gleeson, la présidente du Centre francophone et de l'Accueil francophone de Thunder Bay, croit que Patty Hajdu a les compétences nécessaires pour remplir ses nouvelles fonctions.

Elle partage aussi l’avis de Mme Quintas concernant l’affinité de la ministre avec la communauté francophone.

L’Accueil francophone et le RMEFNO reçoivent des fonds du fédéral, par l’intermédiaire de la Société Santé en français.