Franco : l’héritage dérangeant d’un dictateur

Avec ses 150 mètres de hauteur, c’est la plus grande du monde.

Une croix grise, plantée sur un sommet rocailleux.

Sous la croix, une immense basilique, creusée à même le roc; devant, une vaste esplanade, très vaste.

Un espace ouvert sur le paysage montagneux. Un espace impérieux, étrange site de pèlerinage en l’honneur d’un dictateur.

Vue aérienne du complexe Valle de los Caidos. Photo : Radio-Canada / Patrimonio Nacional España

Le mausolée de Valle de los Caidos (Vallée de ceux qui sont tombés) n’est qu’à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Madrid.

Visiter le monument, c’est entrer dans un étrange temple de la démesure, du gigantesque.

Les portes de ce lieu saint font une bonne dizaine de mètres de haut. La basilique est longue de 262 mètres.

Plus longue et plus haute que la cathédrale Notre-Dame de Paris.

La nef est immense, le plafond voûté est si haut que le visiteur se sent minuscule. Comme un étranger toléré dans un lieu dédié à quelque chose de plus grand.

Sur les murs, d’énormes fresques entourées de grands archanges à l’air menaçant.

La marche est longue avant d’arriver au transept, sous la coupole au centre de la basilique.

Au pied de l’hôtel, des fleurs fraîches déposées à même le sol.

C’est là qu’a reposé la dépouille du Caudillo durant des décennies, de 1975 jusqu’à son déménagement controversé cet automne.

La nef de la crypte et l'autel au fond. Photo : Radio-Canada / Patrimonio Nacional España

Une construction controversée dès le début

Dans ce monument, aucune inscription évidente ne témoigne de cette dure guerre.

Rien ne souligne non plus que plus de 30 000 Espagnols sont enterrés derrière les murs de la basilique.

Le long de l’immense nef, seule une plaque rappelle que l’endroit a été inauguré par Francisco Franco en 1959, un 1er avril.

Le Caudillo l’a fait construire après sa victoire lors de la guerre civile espagnole (1936-1939), qui a fait un nombre incalculable de victimes.

Le conflit a opposé les troupes républicaines, fidèles au gouvernement de gauche en place, aux insurgés nationalistes dirigés par Franco.

À l’origine, le monument était à la mémoire de ceux qui sont tombés durant notre glorieuse croisade .

Les soldats d’un seul camp, donc celui des vainqueurs. Ceux qui ont imposé une dictature de 36 ans à Espagne.

Puis Franco a choisi d’intégrer des morts du camp adverse dans l’espoir de faire de la Valle de los caidos un monument de réconciliation nationale.

Il n’y a pas que le style du monument qui contredit les bonnes intentions affichées de Franco.

Environ 20 000 prisonniers politiques, des victimes de sa dictature, ont participé à sa construction. Un travail volontaire en échange d’une réduction de peine.

Les morts du camp franquiste sont honorés dans ce lieu, alors que ceux du camp adverse ont été jetés, pêle-mêle, dans des fosses communes.

Une sorte de réconciliation hâtive. À deux vitesses.

Difficile aussi d’oublier que ce monument est en fait une basilique catholique, l'Église espagnole ayant été un des piliers du pouvoir de Franco.

La dépouille du dictateur Francisco Franco transportée par ses descendants hors de la basilique après avoir été exhumée de la Vallée de ceux qui sont tombés. Photo : Reuters / POOL New

La fin d’un affront moral

Avec le temps, le monument est demeuré associé à Franco et non à la réconciliation.

Pour l’anniversaire de sa mort, des admirateurs ont souvent fait le voyage pour assister à une messe en son honneur.

L’an dernier, la cérémonie s’est terminé par une prière en cercle, autour de l’endroit où repose la dépouille embaumée de Franco. Au moins un homme a levé le bras droit. Le salut de fasciste.

En Europe, aucun lieu ne permet aux admirateurs d’Hitler ou de Mussolini de venir se recueillir pour lui rendre hommage.

En Allemagne, c’est plutôt aux victimes du nazisme que les monuments ont été érigés.

C’est au nom de la réconciliation nationale que le gouvernement a voulu exhumer la dépouille du dictateur, pour la transférer dans un cimetière ordinaire, où repose aussi son épouse.

Une opération en apparence logique, mais très controversée.

Surtout que l’exhumation a eu lieu en fin de campagne électorale...

Il y a ceux, à gauche, qui mettaient de l’avant le besoin de réconciliation du pays. Le président socialiste Pedro Sanchez, évoquait l’exhumation de son corps comme la fin d’un affront moral .

Et puis il y a ceux, à droite, qui avaient l’impression de déranger les morts pour rien, de fouiller un passé qui ferait mieux de rester enfoui.

Les ruines de Guernica, ville espagnole réduite en cendres, le 26 avril 1937, par les bombardiers des fascistes allemands et italiens, alliés de Franco dans sa lutte contre la République espagnole. Photo : Associated Press / Archives

Les héritiers de Franco, eux, ont tenté d’empêcher l’exhumation de son corps.

Ils espèrent aussi préserver les biens familiaux (des demeures, notamment) acquis durant la dictature.

Même mort, Franco divise toujours les Espagnols. Jamais le pays n’a fait le nécessaire pour revoir son passé et l’accepter.

Sa dépouille n’est plus dans la Valle de los caidos.

Les Espagnols doivent maintenant décider de l’avenir de cet immense monument.

Certains veulent en faire un véritable lieu de mémoire de la guerre civile.

D’autres proposent simplement de l’abandonner.

De laisser la nature reprendre ses droits sur le marbre et la pierre.

Comme un signe du temps qui passe.