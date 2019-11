Béton provincial créera une vingtaine d’emplois à Matane

Béton provincial investi dans un projet qui créera une vingtaine d'emplois à Matane. Il s'agit d'un terminal de transbordement et d’entreposage du bitume ainsi qu’une usine de polymérisation.

Une fois sorti de l'usine, ce produit sera utilisé, entre autres comme colle dans la fabrication de l’asphalte. Il servira principalement à la construction des routes.

L’entreprise fondée à Matane refuse de dire à combien s'élève le montant de l’investissement, mais précise qu’il s’agit de sa première usine du genre.

Les installations se trouvent dans le parc industriel, à quelques pas du port de Matane, un endroit stratégique pour exporter son bitume polymérisé dans l’est de la province.

L'entreprise prévoit créer une vingtaine d'emplois avec ce projet. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

C’est une excellente nouvelle pour le développement économique de la région estime le co-porte-parole de la Coalition urgence port de Matane et directeur innovation et développement Fidel de la Matanie, Jean Langelier C’est créateur d’emplois et de richesse. Ça va permettre à la Matanie encore une fois de se mettre en évidence.

Si Béton provincial a choisi Matane comme site pour son usine de bitume, c’est à cause de nos attributs, notre localisation géographique. Jean Langelier, co-porte-parole de la Coalition urgence port de Matane et directeur innovation et développement Fidel de la Matanie

L'entreprise prévoit livrer son produit à partir du port fédéral de Matane. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Arguments pour la mise aux normes du port

Ce projet est un argument de plus pour la Ville et les organismes qui travaillent à convaincre le gouvernement fédéral de faire des mises aux normes rapidement au quai de Matane, estime le maire Jérôme Landry.

C’est sûr qu’ayant un port en plein développement, c’est beaucoup plus facile de négocier toute la démarche de mise à niveau du port, mais aussi les projets de développement. Donc évidemment, c’est très positif pour nous.

Ça confirme tous les efforts qu’on met depuis cinq ans pour positionner Matane comme un port de mer stratégique. Ce qu’on veut, c’est vraiment que ce port-là devienne un outil de développement économique. Jérôme Landry, maire de Matane

Béton provincial prévoit une mise en service de l'usine cet automne.