C'est la fin du Village Nordik

C’est un choix lié à des investissements , explique Jade-Éva Côté-Rouillard de J-EM Événements, qui assurait l'organisation du Village Nordik qui allait souligner sa cinquième année.

Les gens en demandaient plus , précise l’organisatrice.

Un événement, même si le cœur est unique, la pêche blanche, on doit se renouveler, bonifier, agrandir, amener l’événement à un autre niveau. On a choisi en tant qu’organisation de ne pas faire les investissements .

Mme Côté-Rouillard assure que les partenaires financiers étaient toujours au rendez-vous. Or, diversifier un événement de huit semaines devenait difficile et coûteux, explique-t-elle.

Le Village Nordik, c’est différent que de l’événementiel. C’est plus un attrait touristique. On est sur huit semaines. On était une longue vitrine hivernale. Les coûts d’exploitations étaient énormes , ajoute-t-elle, précisant que le budget était de 400 000 $ en 2018.

Elle affirme que même si l’événement connaissait une hausse constante de son achalandage, cet aspect ne permettait pas de couvrir les frais d’exploitation. L’événement était rentable, mais pas au point d’investir suffisamment .

Retour en 2021?

Pour le moment, rien n’indique que le Village Nordik sera de retour en 2021.