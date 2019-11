La Guignolée des médias sera de retour le 5 décembre 

Comme chaque année, les médias invitent la population à faire preuve de générosité pour la grande collecte de La guignolée des médias, qui aura lieu le jeudi 5 décembre de 7 h à 9 h dans les rues de plusieurs localités de l'Estrie dont Sherbrooke, Coaticook, Lac-Mégantic, Granby et Magog.

Renée Dumais-Beaudoin, animatrice de Par ici l’info à Radio-Canada Estrie, sera d’ailleurs sur place accompagnée de plusieurs de ses collègues.

Les automobilistes devront faire preuve de patience ce matin-là, puisque les déplacements nécessiteront un peu plus de temps qu’habituellement. Des ralentissements sont à prévoir en raison des nombreux points de collecte répartis sur tout le territoire.

À Sherbrooke, certains feux de circulation pourraient d’ailleurs être mis en mode feux rouges clignotants, afin d’assurer la sécurité des bénévoles.

Pour des raisons de sécurité, les bénévoles ne pourront pas accepter de dons en denrées à partir des véhicules lors de la collecte sur rue. La population de Sherbrooke est toutefois invitée à aller porter ses denrées chez TVA et Radio-Canada ou chez les Amis de La guignolée (Via Capitale, Provigo, Maxi et Jean Coutu).

Il est également possible de donner en ligne au guignolee.ca ou par téléphone au 1 866 908-9090. En textant REMPLIR au 20222, un don automatique de 10 $ sera prélevé sur le compte téléphonique du donateur.

Au Québec, 3 millions $ ont été récoltés en 2018 dans le cadre de la Guignolée des médias. Cette somme a contribué à venir en aide à plus de 300 000 personnes dans le besoin.