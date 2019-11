Le basketball professionnel tente un retour à Ottawa

La ligue a tenu un point de presse mercredi matin à la Place TD, où la nouvelle équipe jouera ses matchs dès la saison prochaine. Les Blackjacks formeront la 7e franchise de la CEBLCanadien elite basketball league , en activité depuis un an.

Nous avions les yeux sur le marché d'Ottawa dès nos premiers pas pour créer la ligue , a mentionné le commissaire de la CEBLCanadien elite basketball league , Mike Morreale.

La capitale est un excellent marché de basketball. Le talent est ici et bien représenté aux universités Carleton et Ottawa, en plus du Collège Algonquin. Nous voulions être ici! Mike Morreale, commissaire de la CEBL

Le commissaire de la CEBL, Mike Morreale, tout sourire en dévoilant le logo des Blackjacks d'Ottawa. Photo : Radio-Canada

Le circuit ne s'en cache pas, il veut profiter des récents succès des Raptors de Toronto dans la NBA pour asseoir son produit et susciter l'intérêt des partisans de basketball.

C'est le meilleur basketball que vous trouverez au Canada à l'exception des Raptors , soutient Morreale, fier de son produit, axé sur le talent canadien.

Le basketball professionnel a tenté une première percée dans le marché d'Ottawa en 2013-2014 avec les Skyhawks de la Ligue nationale de basketball du Canada. L'organisation a cessé ses opérations après une seule saison, notamment en raison des faibles assistances au Centre Canadian Tire.

Nous avons fait nos recherches et nous sommes confiants. Notre approche est basée sur la ligue et nous aidons nos équipes locales. Nous croyons que [les Skyhawks] ne jouaient pas à un endroit approprié et n'ont pas été suffisamment appuyés , mentionne Morreale.

La CEBL a des équipes à Hamilton, à Niagara, à Guelph, à Edmonton, à Fraser Valley et en Saskatchewan, qui a remporté le premier championnat du circuit. La saison se déroule de mai à août selon les règles de la Fédération internationale de basketball.

Les Rattlers de la Saskatchewan ont remporté la finale du championnat de la Ligue canadienne élite de basketball (CEBL). Photo : Radio-Canada / Gregory Wilson

Nous avons beaucoup de travail sur la planche. C'est comme une course, mais je suis très fébrile en raison du potentiel ici. Mike Morreale, commissaire de la CEBL

Le dirgeant de la CEBL soutient que la nouvelle équipe peut faire ses frais en attirant des foules d'environ 2000 personnes à la Place TD.

Les Blackjacks joueront la plupart de leurs matchs les jeudi et dimanche et souhaitent miser sur le marché des familles. Le nom a été choisi comme un clin d'oeil au Rouge et Noir et au lapin qui avait perturbé les activités de l'équipe sur le terrain pendant une saison.

Les responsables des Blackjacks souhaitent embaucher un directeur général d'ici quelques semaines. L'équipe jouera le premier match de son histoire le 14 mai prochain.