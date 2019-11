Le syndic recommande la reprise de Groupe Capitales Médias par un collectif

Tout comme le gouvernement du Québec , le syndic PricewaterhouseCooper (PWC) retient le modèle de coopérative proposé par les employés de Groupe Capitales Médias pour assurer la survie des six journaux régionaux, dont Le Soleil.

« On pense que les négociations vont être plus faciles avec le collectif qu'avec un tiers », a déclaré le comptable de PWC Christian Bourque en comparant les offres du collectif d’employés et de Métro Média.

Dans les deux cas, les offres sur la table mettaient fin au régime de retraite actuel. Les conventions collectives et les régimes d’assurances collectives devront également être modifiés.

Selon PWC, le modèle de coopérative proposé par les employés aura pour avantage de faciliter la transition et la restructuration. Dans ce modèle, les employés deviendront également propriétaires. Ils seront donc forcés de trouver un modèle financier qui pourra assurer la survie des journaux.

Le syndic estime aussi que la reprise par Métro Média aurait coûté plus cher, notamment parce que l’entreprise ne s’engageait pas à respecter les abonnements déjà payés par les lecteurs. Ces abonnements totalisent 4,7 millions de dollars.

Bien que le modèle de coopérative soit retenu par le syndic, c’est le tribunal qui devra prendre la décision.

D’entrée de jeu, le juge a indiqué qu’il n’était pas tenu de prendre une décision aujourd’hui.

Assez de fonds jusqu’en janvier

Christian Bourque a également informé le juge que la situation financière de l’entreprise était meilleure que ce qui était anticipé le mois dernier.

Les revenus sont en hausse d’environ 1 million de dollars. Les dépenses ont également diminué de 2 millions de dollars, principalement en raison du départ de plusieurs employés et du recours plus restreint aux employés temporaires.

Lors de la dernière audience, le syndic avançait que les actifs de Groupe Capitales Médias lui permettraient probablement de poursuivre ses activités jusqu’au début du mois de décembre.

Date fatidique repoussée

Cette date fatidique est aujourd’hui repoussée au mois de janvier. « Ça nous laisse plus de temps pour travailler notre dossier », a soutenu Christian Bourque devant le juge.

Le comptable agréé et associé chez PWC a également indiqué que l’aide d’urgence de 5 millions de dollars accordée en août avait été dépensée.

La campagne de dons lancée par les six journaux régionaux a également permis d’encaisser 150 000 $ jusqu’à présent. Les créances totales de Groupe Capitales Médias sont évaluées à 45 millions de dollars.

Le témoignage de Christian Bourque se poursuit au palais de justice de Québec.

Plus de détails à venir...