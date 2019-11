Les agriculteurs pénalisés par la grève du CN

L'Association québécoise du propane (AQP) souligne l'urgence d'en arriver à une entente dans ce conflit de travail.

Les producteurs agricoles, qui avaient déjà peine à faire leurs récoltes en raison de la neige hâtive, se demandent maintenant s'ils auront du propane pour faire sécher leurs grains et chauffer les bâtiments où se trouve leur bétail.

Les producteurs ne sont pas capables de récolter, et quand ils récoltent, il faut qu'ils fassent sécher leur maïs et leurs céréales, et ça, ça "run" au propane.

Gilbert Marquis, président de l'Union des producteurs agricoles du Bas-Saint-Laurent