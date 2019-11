Lac-Mégantic : la voie de contournement pourrait empiéter encore plus sur des terrains

La surprise de Sylvain Côté, citoyen de Nantes, a été grande lorsqu’il s’est rendu compte qu’une plus grande partie de ses terrains pourrait servir à la construction de la future voie ferrée. Une proportion bien plus grande que celle qui était prévue lors des audiences du BAPE.

Lorsqu’on a rencontré SPEC Canada, le 29 octobre dernier, on nous parlait au départ de 50 mètres. Après, c’était 60 mètres. Mais là, lorsqu’on regarde la carte qu’on nous a envoyée, j’ai demandé les mesures exactes, ils ne pouvaient pas me les fournir. Encore aujourd’hui, je n’ai pas ces données-là. Mais lorsqu’on regarde la portion prise chez nous et quand on regarde l’échelle, on est rendu à 80 mètres , s’inquiète Sylvain Côté au micro de notre émission matinale Par ici l’info.

Là, on demande le tracé au complet et on ne peut pas l’avoir. Sylvain Côté, citoyen de Nantes.

Une situation qui toucherait beaucoup de citoyens selon M. Côté.

[SPEC Canada] nous a dit qu’ils nous rencontraient un par un parce que seuls quelques citoyens étaient concernés. Mais après vérifications, lorsqu’on a parlé à tous les gens, on s’est rendu compte que c’est la majorité d’entre eux qui sont concernés , souligne-t-il.

Comme il l’explique lors de son entrevue, la surface réquisitionnée sur le terrain de ses voisins va passer de 45 mètres à 90 mètres, soit le double.

Dans d’autres secteurs, à Frontenac par exemple, on était à 250 pieds et on passe à plus de 500 pieds voire plus, jusqu’à 600 pieds. Ça pourrait même tripler dans ces endroits-là , s’indigne-t-il.

Le secteur où se trouvent les terrains de M. Côté est un milieu humide qui est à cotation élevée pour l’environnement. Et là, on vient détruire ces milieux-là qui sont déjà préoccupants , explique-t-il.

Autre inquiétude pour Sylvain Côté : leur source d’eau potable qui pourrait être mise en péril par la construction de cette future voie de contournement sur son terrain.

Il a d’ailleurs fait part de ses inquiétudes à Julie Morin, la mairesse de Lac-Mégantic, mardi, lors du conseil municipal. La mairesse lui a dit qu’elle avait été mise au courant de la situation.