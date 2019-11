Facebook lance une application de création de mèmes

Whale est pour l’instant seulement offerte au Canada sur l’App Store (pour iOS). Elle est présentement en phase test, et on ne sait pas encore si elle apparaîtra sur le Play Store (pour Android) ou sera lancée dans d’autres pays.

Son interface est fort simple. On peut d’abord choisir entre modifier une photo enregistrée sur son téléphone ou l’une des 90 photos tirées de banques d’images incluses dans l’application.

L'écran principal de Whale.

Il est ensuite possible d’y ajouter du texte de différentes polices et couleurs, des dessins, des emojis, des filtres et des effets ou même superposer d’autres images.

L'application offre plusieurs options d'édition.

On peut aussi avoir différentes sortes de grilles, ce qui permet de créer des mèmes un peu plus complexes.

L'interface de Whale est fort intuitive.

Une fois notre chef-d’œuvre achevé, on peut le partager directement sur Facebook, Instagram ou Messenger en y liant notre compte.

On peut lier nos comptes de médias sociaux à Whale.

Bien que limitée, l’application était simple d’usage et fort intuitive lors de nos brefs tests. Elle pourrait être un outil pratique pour la création de mèmes simples, mais ne remplacera certainement pas des logiciels comme Photoshop pour les artisans et artisanes du mème.

Un outil pour les jeunes

Whale semble être la plus récente tentative de Facebook de courtiser la génération Z, qui se tourne de plus en plus vers des plateformes comme Snapchat et TikTok.

L’entreprise avait expliqué en juillet que les applications développées par NPE Team avaient pour but d’expérimenter avec de nouvelles idées qui pourraient rapidement être abandonnées si elles ne portaient pas fruit.

Whale est la troisième application de NPE Team depuis sa création il y a quelques mois. Ses deux applications précédentes, Aux et Bump, étaient aussi destinées à un jeune public.