L’aide financière aux organismes soulève de nombreuses interrogations, selon le plus récent rapport de la vérificatrice générale du Québec. Le ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) « gère ses propres subventions de façon déficiente », peut-on lire. Guylaine Leclerc fait aussi d’autres constats accablants, notamment sur la protection de la jeunesse.

L’enquête sur les subventions porte sur la période de 2015-2016 à 2018-2019, donc majoritairement pendant le règne du gouvernement libéral, où Dominique Anglade dirigeait le MEI. Nombre de subventions sont qualifiées de « hors programmes »; les deux tiers des 921 millions de dollars octroyés en 2017-2018. La VG constate que des « éléments importants sont absents des analyses ».

Le MEI a accordé 262,7 millions de dollars en subventions hors programmes sur la base d’analyses incomplètes et d’une documentation insuffisante. Cela représente 65 % des dossiers vérifiés. La vérificatrice générale Guylaine Leclerc dans son rapport

Une pratique ayant « pour effet de diminuer le surplus du gouvernement » a aussi été observée à la fin des années financières 2016-2017 et 2017-2018. Le ministère a « devancé le versement de 335,7 millions de dollars de subventions ». Or, les projets n’étaient pas encore identifiés et les subventions étaient versées pour plusieurs années, ce qui rend les montants « difficilement récupérables » si les projets ne se réalisent pas.

Dans son rapport, Guylaine Leclerc déplore que son travail a été « limité » dans la dernière année par le ministère du Conseil exécutif – le bureau du premier ministre – et le Conseil du Trésor. Les deux ministères lui ont refusé l’accès à des avis et analyses sous prétexte que « ces documents sont protégés par le secret des délibérations du Conseil des ministres ».

Un chantier de 1 milliard jonché de lacunes

En particulier, la vérificatrice générale a noté des failles dans la gestion d’un programme de 1 milliard de dollars visant à brancher à un service Internet performant les 340 000 foyers mal desservis dans la province.

Le MEI a entrepris de distribuer des subventions sans estimer le budget nécessaire à l'ensemble de l'exercice, indique Mme Leclerc dans son rapport. Ainsi, du 31 août 2017 au 9 septembre 2019, il a consenti 206,6 millions de dollars en subventions pour brancher un peu moins du tiers des foyers devant l’être. Et l’échéance de tout le chantier a été repoussée de mars 2021 à mars 2022.

Le document rappelle que Québec a lancé ce programme en décembre 2016 en le dotant d’une enveloppe de 100 millions, à laquelle il a ajouté 300 millions moins en novembre de l’année suivante. À aucune de ces occasions il n’avait pris la peine d’estimer le coût des travaux. Ce n’est qu’en novembre 2018 qu’un groupe de travail fédéral-provincial a évalué les coûts totaux à plus de 1 milliard de dollars, ce qui comprend les contributions des deux paliers de gouvernement et des promoteurs.

En raison de l’importance des sommes investies, une planification rigoureuse est nécessaire afin de maximiser l’atteinte des objectifs , signale la vérificatrice. Plus une région est éloignée, plus les travaux sont complexes et coûteux. C’est le cas par exemple du Nord-du-Québec. II y a donc un risque que les promoteurs sélectionnent les travaux les plus simples et délaissent les plus complexes.

Le MEI n’a pas élaboré de planification visant à couvrir l’ensemble des régions de manière optimale ni défini les risques liés au projet. La vérificatrice générale Guylaine Leclerc dans son rapport

Qui plus est, aucune analyse n’a été réalisée afin de définir la meilleure méthode d’appel de projets et de réalisation des travaux .

Et même si le MEI avait déterminé des critères pour évaluer la qualité de chacun des projets, quatre projets ont été mis de côté alors qu’ils avaient une note supérieure à d’autres qui ont été retenus, deux projets ont été annoncés publiquement avant que toutes les demandes aient été analysées par le ministère [et] un projet a été retenu sans avoir fait l’objet d’une analyse comparative de la qualité . Six subventions ont aussi été approuvées, en 2017, alors qu’elles ne respectaient pas le montant maximal prévu à l’époque, soit 5 millions de dollars, une limite qui a cependant été abolie trois mois plus tard.

Des choix discutables , d'après Guylaine Leclerc.

Québec s'engage à faire mieux

Le MEI s'est dit d’accord de façon générale avec la lecture que fait la vérificatrice générale de la situation, et y voit une occasion d’améliorer certaines pratiques .

« Certains ajustements ont été apportés au programme en cours de route afin de fournir à un maximum de foyers l’accès à des services Internet à haut débit de qualité », précise-t-il. « La quasi-totalité des projets soutenus sera terminée d’ici le 31 mars 2021, et ce, comme le prévoyait initialement le programme. »

« Le MEI est à pied d’oeuvre pour planifier l’ensemble des travaux nécessaires à la mise en oeuvre de Québec haut débit et souscrit pleinement au traitement juste et équitable des demandeurs », ajoute-t-il. « Une analyse complète et une documentation pertinente appuieront les décisions. »

Lacunes importantes dans les DPJ

La vérificatrice générale fournit avec son rapport des éléments nouveaux sur les problèmes vécus en Protection de la jeunesse, de quoi alimenter la commission Laurent. Le délai entre le signalement et le début des interventions « varie de 158 à 226 jours ». La situation est particulièrement criante dans la région de l’Estrie.

Si on prend en compte que le fait que le nombre de signalements ne cesse d’augmenter, le délai d’attente risque de perdurer et même de s’aggraver, si rien n’est fait. La vérificatrice générale Guylaine Leclerc dans son rapport

Guylaine Leclerc relate également des problématiques déjà dénoncées dans les directions de la protection de la jeunesse (DPJ) : interventions, organisation du travail et supervision à être améliorées, manque de soutien et d’encadrement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, etc.

Le rôle des DPJ dans la protection de l’enfant serait ainsi compromis.

Mathieu Dion est correspondant parlementaire à Québec