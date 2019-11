Soins dentaires : 90 millions $ par an pour les aînés à faibles revenus

Doug Ford a lancé mercredi le programme d’assurance dentaire au Centre de santé communautaire Rexdale, à Toronto, après avoir précédemment annoncé l'initiative lors du budget de printemps.

Selon la province, au moins les deux tiers des personnes âgées à faibles revenus n’ont pas accès à une assurance dentaire.

C’est absolument honteux , a déclaré Doug Ford.

Le gouvernement estime que 100 000 personnes âgées bénéficieront du programme une fois celui-ci entièrement mis en œuvre.

Les personnes âgées à revenu fixe peuvent avoir du mal à se payer les soins dentaires dont elles ont besoin , a déclaré à ses côtés la ministre de la Santé, Christine Elliott.

La province estime que les problèmes de santé bucco-dentaire qui ne sont pas traités représentent un fardeau important au sein du système de santé et contribuent à l’engorgement des hôpitaux.

La réalité est que des problèmes de santé bucco-dentaire non traités peuvent nuire à la qualité de vie des personnes âgées et conduire au développement de maladies chroniques, ainsi qu'à plus de 60 000 visites évitables aux services d’urgence pour traiter la douleur et des complications qui auraient pu être évitées si elles avaient eu accès aux bons soins au bon endroit et au bon moment, a expliqué Mme Elliott.

Les résidents de l'Ontario âgés de 65 ans et plus ayant un revenu de 19 300 $ ou moins, ou les couples ayant un revenu annuel combiné de 32 300 $ ou moins, et qui n’ont pas déjà un régime de soins dentaires, seront admissibles au programme.

Le programme ne fonctionnera que par le biais des bureaux de santé publique, des centres de santé communautaires ou similaires, et non dans les cliniques dentaires privées.

Les personnes âgées admissibles peuvent s'inscrire au programme sur Internet (Nouvelle fenêtre) à compter de mercredi. Des formulaires de demande sont disponibles dans les bureaux de santé publique.