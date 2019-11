La lettre, envoyée le 24 septembre dernier et obtenue par l’opposition grâce à une demande d’accès à l’information, fait référence à un certain nombre d’exemples où les normes de communication n’ont pas été respectées, telles que :

La publication du compte-rendu d’une réunion qui contenait des informations confidentielles;

La communication directe entre des médecins et des instances externes, dont les médias, sans avoir avisé les membres de la SHA;

L’utilisation de lettre de la SHA par des médecins afin de demander des ressources supplémentaires au gouvernement de la Saskatchewan et au gouvernement fédéral

L’auteur de la note interne, dont l'identité n'a pas été dévoilée par le NPDNouveau Parti démocratique , invite également les destinataires à suivre les normes de la SHA et de ne pas inclure certaines informations dans le compte-rendu des réunions si [les destinataires] ne veulent pas que ces éléments se retrouvent dans les journaux .

Le gouvernement décourage les travailleurs du milieu de la santé de défendre les intérêts des patients. Le gouvernement est ‘’allergique à la transparence’’ , déplore Ryan Meili, qui a présenté la lettre lors de la période de questions mardi à l’Assemblée législative.

La province se défend

Le ministre de la Santé de la Saskatchewan, Jim Reiter, rétorque qu'il n'a jamais vu cette note interne envoyée par la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan et qu’un suivi sera fait avec les fonctionnaires de l’organisation provinciale.

On veut que tout le monde parle librement. On ne muselle personne et surtout pas les médecins , souligne-t-il, ajoutant qu’il était faux de croire que la note interne a été envoyée à la demande du gouvernement.

Le chef de l’opposition trouve cependant curieux que la lettre ait été envoyée un mois après que la province ait abandonné l’idée d’instaurer une ligne téléphonique pour les lanceurs d’alertes dans le milieu de la santé.

Ni le premier ministre Scott Moe, ni lui n'ont vu la note interne envoyée par l'Autorité de santé de la Saskatchewan, jure Jim Reiter. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Des précisions sont nécessaires, selon la SHA Autorité de la santé de la Saskatchewan

Pour sa part, un porte-parole de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan déclare que l’intention de l’organisation en envoyant cette note interne était de s’assurer que les documents accessibles au public respectent les règles en ce qui a trait à la protection de la vie privée et de rappeler aux médecins qu’ils représentent la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan lorsqu’ils parlent en public.

La SHA n’a jamais eu l’intention de restreindre la liberté d'expression du personnel dans le milieu de la santé. [...] Nous sommes conscients que des précisions doivent être amenées et nous veillerons à ce que les destinataires de cette lettre comprennent bien le message que nous voulions leur transmettre , poursuit-il.

Avec les informations d’Adam Hunter