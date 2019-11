État de l’enfance au N.-B. : le défenseur Norman Bossé note des progrès

Parmi les signes encourageants, M. Bossé constate que le nombre de jeunes incarcérés diminue constamment dans la province. Et les autorités carcérales traitent ceux qui le sont avec plus de ménagement. Il salue la nouvelle politique du ministère de la Sécurité publique qui interdit aux shérifs d’utiliser chaînes et menottes pendant le transport de jeunes contrevenants.

M. Bossé se félicite aussi de données récentes selon lesquelles un pourcentage considérablement plus élevé de jeunes autochtones au Nouveau-Brunswick considèrent que l’apprentissage de leur culture est important, comparativement aux jeunes non autochtones.

En déclarant 2019 l’Année internationale des langues autochtones, les Nations Unies ont souligné, rappelle-t-il, « les répercussions dévastatrices qu’ont la perte d’une langue sur les droits et les cultures autochtones ».

La pauvreté fait toujours des ravages

En revanche, il reste bien du travail à faire, dit-il, pour sortir des enfants et adolescents néo-brunswickois de la pauvreté et les protéger contre ses effets.

Le rapport énumère plusieurs conséquences néfastes de la pauvreté :

près de la moitié des jeunes qui vivent dans la pauvreté se sentent exclus socialement, comparativement à 32 % de l’ensemble des jeunes;

34 % des jeunes en situation de pauvreté ne se sentent pas en sécurité à l’école, comparativement à 14 % pour l’ensemble des jeunes;

70 % des jeunes en situation de pauvreté disent avoir été victimes d’intimidation.

Norman Bossé souligne que le gouvernement a l’obligation d’assurer l’égalité de tous les enfants et adolescents, en élaborant des programmes destinés à assurer l’égalité des chances. Il dénonce le fait que les inégalités dans le domaine de l’enfance au Nouveau-Brunswick soient mal documentées, ce qui n’aide pas à les éliminer.

Respecter le droit de parole des jeunes

Le défenseur consacre un chapitre de son rapport au droit à l’éducation, garanti par la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies (Nouvelle fenêtre) . Pour bien respecter la convention, écrit-il, le gouvernement Higgs devra donner l’occasion aux jeunes de se prononcer sur la réforme de l’éducation qu’il propose dans son livre vert déposé au début octobre.

[...] Les modèles des écoles respectueuses des droits, mis en place avec succès dans d’autres administrations, ont obtenu des résultats probants dans le développement d’enfants et de jeunes qui se sentent en sécurité et respectés, et qui participent à la vie de leur école, écrit M. Bossé. Le gouvernement devrait viser l’application de ce modèle au bénéfice de tous les enfants et de tous les jeunes du Nouveau-Brunswick.