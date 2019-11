Bordée de neige attendue dans le Nord de l’Ontario

Une quinzaine de centimètres de neige est attendue d’ici jeudi matin dans les régions de Thunder Bay, Nipigon, Marathon, Supérieur Nord, Atikokan et Supérieur Ouest. Des secteurs plus à l'est, dont Timmins, Chapleau et Kapuskasing recevront aussi de la neige qui devrait cesser dans la nuit de jeudi à vendredi.