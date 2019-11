Le nombre le plus élevé de fusillades à Hamilton jamais enregistré

Il s’agit de la troisième fusillade à survenir à Hamilton en moins d'une semaine.

La police de Hamilton confirme que des coups de feu ont été tirés près de l’intersection King et Gage dans un incident qu’elle qualifie de ciblé. Selon les enquêteurs, la victime et le suspect se connaissaient.

Une vidéo de surveillance montre la victime sortir du bar Cause and Effect puis monter dans un véhicule. L'homme se serait disputé avec le conducteur et a ensuite été atteint par balles devant des membres de sa famille et des proches.

La victime a subi des blessures mettant sa vie en danger et a été transportée à l'hôpital dans un état critique, selon la police. L'homme de 22 ans est maintenant dans un état stable.

L’arme à feu utilisée lors de la fusillade n'a pas été retrouvée.

Les enquêteurs disent avoir parlé à plusieurs témoins. La famille et les amis de la victime, qui l'accompagnaient lors des événements, n'ont pas encore fourni de déclarations détaillées, selon la police.

Un nombre qui augmente

Avec ce récent événement, le nombre de fusillades de 2019 dépasse déjà le précédent sommet de 2017 qui se chiffrait à 41.

Ce nombre est nettement plus élevé que les 25 fusillades enregistrées en 2018 et le nombre de 2016 et 2015 avec 22 et 14 fusillades comptabilisées respectivement.

Avec les informations de CBC