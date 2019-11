PFR touchée par la grève des employés du CN

La grève de la compagnie de chemin de fer Canadien National (CN) affecte la chaîne d'approvisionnements de Produits forestiers Résolu (PFR). La multinationale doit faire face à une augmentation des coûts de production et un certain casse-tête logistique.

PFRProduits forestiers Résolu utilise la voie ferroviaire pour effectuer la livraison de ses produits et également pour approvisionner ses usines. Le papier et la pâte sont notamment livrés par train. Le directeur principal aux affaires publiques et relations gouvernementales chez PFRProduits forestiers Résolu , Karl Blackburn, est préoccupé par la situation qui demande beaucoup d’ajustement dans le fonctionnement des usines. Il est clair qu’une journée de grève c'est une journée de trop et ça occasionne un casse-tête qui est assez préoccupant pour nos opérations, nos expéditions et nos livraisons de produits , explique-t-il.

À écouter : Karl Blackburn en entrevue à l'émission de radio Bonjour la Côte avec Bis Petitpas

Pénurie de camionneurs

Pour continuer ses opérations, PFRProduits forestiers Résolu fait appel aux services de livraison par camion. La pénurie de main-d’oeuvre qui sévit en ce moment touche également les camionneurs et ce n’est pas sans donner du fil à retordre à la multinationale. Assurer la livraison de ses produits dans ce contexte engendre des coûts élevés à la compagnie explique M. Blackburn.

C’est des coûts qui sont plus élevés que ce que nous payons actuellement. Karl Blackburn, directeur principal aux affaires publiques et relations gouvernementales chez PFR Produits forestiers Résolu