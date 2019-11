Lowe's-Rona ferme 12 magasins au Québec, dont à Granby et à Trois-Rivières

Lowe's annonce la fermeture de 34 magasins au Canada, dont 12 au Québec. Dans la région, un magasin sera fermé à Granby et deux le seront à Trois-Rivières.

À la suite d'une revue stratégique de ses opérations, Lowe's Canada fermera 34 magasins afin « d'optimiser son réseau » dans le cadre d'une nouvelle restructuration de ses activités.

Dans un communiqué publié mercredi matin, Lowe's Canada a diffusé la liste des quincaillers jugés sous-performants qui feront les frais de l'opération d'ici trois mois. Parmi eux se trouvent 26 RONA, 6 Lowe's et 2 Réno-Dépôt.

Le plupart d'entre eux fermeront le 31 janvier; les autres mettront la clef sous la porte le 19 février.

Lowe's Canada affirme que ces fermetures lui permettront d' améliorer sa performance et d'obtenir en fin de compte la marge de manoeuvre nécessaire pour réinvestir dans [sa] croissance future .

Le nombre de pertes d'emplois que cela entraînera n'est pas connu.

Des fermetures « prévisibles »

Pour Renelle Anctil, l'ancienne propriétaire franchisée du Rona L'entrepôt, situé sur les terrains du Carrefour de l'Estrie, à Sherbrooke, les fermetures actuelles des magasins Rona étaient « prévisibles » après l'entrée en bourse de la bannière en 2004.

C’était un changement de philosophie. On ne desservait plus les clients, mais des actionnaires. On veut avoir une performance financière qui parfois est au détriment du service à la clientèle , regrette-t-elle au micro de notre émission matinale Par ici l'info.

Si on regarde l’expérience de Lowe’s aux États-Unis, ce ne sont que des grandes surfaces. Renelle Anctil, ancienne propriétaire franchisée d'un Rona, à Sherbrooke.

L'achat de Rona par l'américain Lowe's, en 2016, n'a pas contribué à l'amélioration des choses selon Renelle Anctil.

La plupart des magasins qu’on voit fermer, ça comprend des petits magasins qui desservaient les marchés contracteurs et des petits magasins de proximité. Ça, c’est une bibitte que Lowe’s ne comprend pas du tout le fonctionnement alors que c’était une force chez Rona d’avoir tous les formats de magasins pour desservir toutes les clientèles , continue-t-elle.

Si on regarde la fermeture à Granby. Ce n’est pas le Rona l’entrepôt qui ferme. Il fonctionne très bien. C’est le petit magasin de proximité qui a été touché , conclut-elle.

La liste des magasins touchés au Québec

RONA Granby 316, rue Denison Est, Granby

RONA Sorel 1293, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy

RONA Bécancour 3365, boulevard Bécancour, Bécancour

RONA Nicolet 2145, boulevard Louis-Fréchette, Nicolet

RONA Saint-Tite 700, rue Notre-Dame, Saint-Tite

RONA Trois-Rivières 15, rue Philippe-Francoeur, Trois-Rivières

RONA Saint-Félix-de-Valois 3110 rue Henri-L. Chevrette, Saint-Félix-de-Valois

RONA Carignan 2395, chemin de Chambly, Carignan

RONA Saint-Lambert 707, rue Saint-Charles, Saint-Lambert

RONA Saint-Sauveur 180, rue Principale, Saint-Sauveur

RONA Bellefeuille - Saint-Jérôme 905, boulevard De La Salette, Saint-Jérôme

Réno-Dépôt Trois-Rivières 4575, boulevard des Forges, Trois-Rivières