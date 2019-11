Des campeurs ontariens dénoncent un projet de réglementation des roulottes

La réglementation des roulottes sur les terrains privés que veut adopter Nipissing Ouest est toujours loin de faire l’unanimité chez les citoyens. Plusieurs d’entre eux estiment que les mesures qu’examinent les élus pénaliseraient injustement les campeurs non fautifs.

En assistant à la consultation publique organisée mardi à Sturgeon Falls, Daniel Aubertin est l’un des nombreux citoyens qui s’opposent catégoriquement à une intervention de la municipalité de Nipissing Ouest.

Son terrain du secteur River Valley comporte trois roulottes - l’une d’elles appartient à son frère -, et si le règlement qu’étudie la Municipalité était adopté sans modification, il devrait débourser 100 $ par année.

S’il dit avoir trouvé la rencontre éclairante à certains égards, M. Aubertin indique qu’il aimerait plutôt voir des sanctions mises en place pour les propriétaires de roulottes réfractaires.

J’aimerais que les agents d’application des règlements soient capables d’aller inspecter et dire “toi, t’es bon” et punir le monde qui ne suit pas les codes , note-t-il.

Daniel Aubertin souhaite que la réglementation des roulottes ne pénalise pas les propriétaires de roulottes qui ne manifestent pas de mauvais comportements. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Plusieurs propriétaires de roulottes présents à la réunion ont également manifesté leur opposition à la réglementation, rappelant notamment les taxes foncières qu’ils paient et qu’ils jugent déjà élevées.

D’autres ont déploré le fait que le règlement s’appliquerait à toutes les roulottes de camping situées sur des terrains privés, alors que certaines d’entre elles sont aménagées à côté des chalets et n’ont donc pas besoin d’être munies de système autonome de collecte de déchets.

La première version du règlement examinée par le conseil municipal en août prévoyait l’achat obligatoire d’un permis municipal pour chaque roulotte au prix de cinquante dollars par années.

Elle suggère aussi la fixation d’un nombre maximal de roulottes qu’il peut y avoir sur un terrain privé.

Le directeur administratif de la Municipalité de Nipissing Ouest, Jean-Pierre Barbeau, estime que certains résidents ne comprennent pas le but précis de la réglementation des roulottes. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le directeur administratif de Nipissing Ouest, Jean-Pierre Barbeau, qui coordonne aussi les consultations publiques, a expliqué qu’en cas d’approbation, le règlement comprendrait une clause de droits acquis.

En d’autres mots, si le nombre maximal de roulottes admissibles sur un terrain privé était fixé à quatre, un propriétaire qui en a déjà six aurait le droit de toutes les garder jusqu’à ce que leur durée de vie s’écoule ou qu’elles ne servent plus à leur objectif initial.

Une roulotte de trop qui servait à accueillir un membre de la famille devrait, par exemple, être éliminée si cette personne décide de ne plus s’en servir ou décède sans désigner de successeur.

Aucun règlement n'encadre actuellement les roulottes à Nipissing Ouest. Photo : Radio-Canada

Le règlement ne s'appliquerait pas aux parcs à roulottes commerciaux, qui sont déjà régis par des règlements de zonage.

L’environnement, une priorité

Pour Nicole Laferrière qui habite depuis longtemps dans le secteur Verner, en bordure du lac Nipissing, la Municipalité ne peut plus se permettre de ne pas agir.

Son mari Denis et elle affirment avoir aperçus entre autres, lors des inondations causées par le plus récent dégel printanier, des réservoirs de propane et toutes sortes de déchets qui se promenaient sur le lac .

Nicole Laferrière croit qu'en adoptant un règlement, la Municipalité de Nipissing Ouest prendrait une action concrète de protection de l'environnement. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Elle craint une détérioration irréversible du lac Nipissing causée en partie par les déchets qu’y déversent certains campeurs, d’autant plus que des algues bleu-vert se manifestent de plus en plus dans le cours d’eau.

Présentement, nos petits-enfants bénéficient du plaisir de la baignade, mais chaque année, je me demande combien de temps il nous reste. Nicole Laferrière, résidente de Verner

Toute municipalité en Ontario doit agir pour sauver ses cours d’eau. [La Municipalité de] Nipissing Ouest n’est pas une exception à la règle. C’est pas parce qu’on a toujours fait les choses d’une certaine manière que c’est encore acceptable aujourd’hui avec toutes les connaissances qu’on a sur la protection de l’environnement , affirme Mme Laferrière.

Un vide à combler

Si l’agent d’application des règlements municipaux Robert Pilon soutient la création de nouvelles mesures concernant les roulottes, c’est parce que l’absence actuelle de règles strictes l’empêche de faire son travail.

Robert Pilon est en faveur de la réglementation que veut adopter la Municipalité de Nipissing Ouest pour que les campeurs fautifs puissent être sanctionnés. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il dit souvent recevoir des plaintes de résidents qui déplorent notamment la prolifération des roulottes sur des terrains voisins, mais se trouve incapable d’intervenir dans la plupart des cas.

Je n’ai pas d’autorité pour faire quoi que ce soit. S’il y avait un règlement qui disait qu’on n’a pas le droit d’avoir plus de trois roulottes alors qu’une personne en a quatre, ou si j’arrivais à un endroit et que je trouvais que les égouts s’en vont dans le lac, je pourrais donner une amende , explique-t-il.

Si la moitié du monde fait les bonnes choses, c’est bien, mais qu’est-ce qu’on fait avec ceux qui ne font pas le bien? On n’empêche personne de faire du camping, on veut que le monde fasse du camping, mais qu’il le fasse correctement. Robert Pilon, agent d’application des règlements de la Municipalité de Nipissing Ouest

Des agents du ministère de l’Environnement et de l’Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa ont été invités par le conseil municipal à clarifier leur capacité d’intervention dans le dossier et ont indiqué que la réglementation des roulottes n’était pas de leur ressort.

Les consultations se poursuivent jusqu’à la semaine prochaine dans tous les autres secteurs de Nipissing Ouest.

Les élus comptent évaluer la rétroaction du public avant de prendre leur décision finale.