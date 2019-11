Patrimoine : Jocelyn Blondin pourrait quitter la présidence du Comité consultatif d’urbanisme

Les élus gatinois ont discuté, mardi après-midi, de la mise sur pied d’un conseil local du patrimoine (CLP).

Dans le cadre de ces échanges, la conseillère du district d’Aylmer, Audrey Bureau, a proposé l’ajout d’un amendement pour changer la composition du CCUComité consultatif d’urbanisme afin que deux sièges réservés à des citoyens soient désormais attribués à des experts.

Qui plus est, le CCUComité consultatif d’urbanisme agirait comme CLPconseil local du patrimoine lors de dossiers ayant trait au patrimoine. Deux autres experts en patrimoine, qui n'auraient pas le droit de vote, se grefferaient aussi au comité dans ces situations.

Cette disposition froisse particulièrement M. Blondin. J’ai besoin de l’opinion des citoyens lorsqu’on présente une demande de dérogation, de rénovation, ou de quoi que ce soit , a-t-il martelé, mardi.

La place des citoyens, on la perd de plus en plus, et moi, je ne peux pas accepter ça. Jocelyn Blondin, conseiller municipal du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau à la Ville de Gatineau

À l’heure actuelle, le CCUComité consultatif d’urbanisme est composé de trois élus et de sept citoyens.

Le maire Maxime Pedneaud-Jobin pense non seulement que les citoyens ont toute la place nécessaire au sein des instances municipales, mais il croit qu’il faut également entendre la voix de spécialistes dans des cas complexes d’urbanisme, par exemple.

Le CCU, c’est un comité relativement technique qui évalue des projets. Les citoyens vont encore avoir la majorité , a-t-il noté. Je pense que c’est une bonne idée d’avoir de l’expertise supplémentaire en matière d’urbanisme. L’urbanisme, ce n’est pas une science exacte.

La conseillère Bureau avait demandé, au début de 2018, la création d’un CLPconseil local du patrimoine alors qu’un promoteur immobilier tentait de faire construire des condos dans le secteur d’Aylmer.

Sur l'ensemble des comités et commissions de la Ville de Gatineau, il y a à la fois des experts, des organismes qui ont une expertise, et des citoyens , a rappelé Mme Bureau. Je crois que d'avoir des experts et des citoyens autour de la même table, ça ne peut qu'enrichir la discussion.

La recommandation sur la création d’un CLPconseil local du patrimoine a été adoptée à majorité lors du caucus préparatoire des élus, mardi. Le conseil devra cependant voter officiellement sur la question lors de sa prochaine réunion le 10 décembre.

