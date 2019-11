Adam Sinagra veut soulever la coupe Vanier devant les siens

À son dernier match en carrière avec les Dinos, le vétéran quart-arrière de Pointe-Claire tentera, samedi, au stade Telus, de mettre la main sur la seule chose qui manque à sa grande carrière universitaire: une coupe Vanier.

À l’issue de sa sortie des rangs collégiaux, pourtant, rares sont ceux qui prédisaient au produit du cégep John-Abbott une grande carrière universitaire. C’est bien ce qu’il a accompli en quatre saisons à la barre de l’offensive des Dinos, étant notamment nommé joueur le plus utile au Canada, la saison dernière.

Mais si je ne gagne pas la coupe Vanier, ça ne veut rien dire , a lui-même reconnu le principal intéressé, mardi, à l’issue de la première pratique des siens à Québec.

Tout le travail pendant des années, c’est dans le but de remporter une coupe Vanier. Tout le reste, c’est la cerise sur le sundae. Adam Sinagra

Catapulté dans un rôle de partant dès sa première saison avec les Dinos, en 2016, en raison d’une blessure du vétéran Jimmy Underdahl, Sinagra se souvient très bien du match de la Coupe Vanier de cette même année. Les Dinos avaient laissé filer une avance de 14-0 pour finalement s’incliner 26-23 face au Rouge et Or, à Hamilton.

Une longue route pour revenir à la Coupe Vanier

Trois ans plus tard, Adam Sinagra est beaucoup plus expérimenté, mais surtout il a appris à la dure à quel point il est difficile d’atteindre le match de la coupe Vanier.

En débutant ta carrière, tu t’attends toujours à obtenir du succès. J’en parlais avec d’autres vétérans de l’équipe et après notre première saison, on s’attendait tous à retourner à la Coupe Vanier à tous les ans. Mais il y a beaucoup de bonnes équipes dans le circuit et ça a été un peu plus long que prévu.

Surpris en finale de la conférence de l’Ouest, en 2017 et 2018, les Dinos seront finalement de retour au match ultime du football universitaire canadien, samedi. Mais ce sera déjà le dernier de la carrière de Sinagra, qui n’avait que quatre saisons d’éligibilité.

L'entraîneur-chef des Dinos, Wayne Harris, a dirigé un premier entraînement à Québec, mardi soir, au Stade Telus. Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Pour boucler la boucle de son exil albertain, difficile de trouver meilleur scénario que de soulever la coupe Vanier chez lui, au Québec, contre les Carabins de l’Université de Montréal.

Quand tu joues au football étant jeune, tu ne sais jamais où ça va te mener. Ça fait du bien de revenir au Québec et j’ai une chance de pouvoir partir en champion. C’est incroyable , admet le Montréalais.

Le tout devant les siens, puisqu'une imposante délégation familiale et plusieurs anciens coéquipiers du secondaire feront le voyage de Montréal à Québec.

De coéquipiers à adversaires

Il n’y a pas que dans les gradins qu’Adam Sinagra verra des visages connus, samedi. Dans la tertiaire des Carabins également. Tysen-Otis Copeland, un demi défensif partant des Bleus, était son coéquipier au cégep John-Abbott. Le demi de coin étoile Marc-Antoine Dequoy l’était pour sa part lors du Défi Est-Ouest, le printemps dernier.

Ça va être une guerre. Le plus important pour notre offensive sera d’avoir du succès sur les premiers jeux pour ne pas se retrouver constamment en situation de 2e et long. Parce qu’ils sont bons à toutes les positions en défensive.

Les Dinos débarquent à Québec avec une offensive très équilibrée, estime le vétéran pivot. Le demi offensif Robinson Rodrigues est lui aussi à sa 4e saison et les receveurs Tyson et Jalen Philpot, des frères jumeaux, peuvent faire des flammèches.