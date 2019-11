La mode autochtone commémore les femmes disparues et assassinées

La semaine de la mode autochtone de Vancouver, Vancouver Indigenous Fashion Week, (VIFW) s'est ouverte, lundi, avec un hommage poignant aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées au Canada tout en mettant en lumière la beauté qui ressort de la résilience d’un peuple meurtri.

L’événement revient après avoir été présenté une première fois en 2017 dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération. Environ 24 créateurs, tous Autochtones, y présentent leurs pièces jusqu’à jeudi.

Une création de Debra Sparrow, une artiste de la Nation Musqueam Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Cette cape est la création de Morgan Asoyuf. Photo : Brian Nguyen

Le gala de lundi soir s'est ouvert avec des témoignages politisés, rappelant la fin de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Il a mis en valeur la robe rouge, ou tout simplement la couleur rouge, devenue le symbole de ces femmes.

La cousine de Lorelei Williams a été assassinée et sa tante est toujours portée disparue. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

La mode et la beauté : l'art en somme toute contribue profondément au processus de guérison qui doit mener à la réconciliation, estime l'organisatrice du défilé. Photo : Brian Nguyen

Nous devons continuer d'en parler même si cela met les gens mal à l’aise. Joleen Mitton, fondatrice de la semaine de la mode autochtone de Vancouver (VIFW)

La créatrice Yolonda Skelton a aussi participé à la première semaine de la mode autochtone de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Notre culture est très inclusive et je veux que les gens soient liés à notre culture. [...] Je crois qu'il y a des choses qui nous unissent, comme des tragédies telles que celle des femmes autochtones disparues et assassinées. Yolonda Skelton, créatrice de la Nation Gixstan

Le coup d'envoi de la semaine de la mode autochtone a été donné au théâtre Orpheum, dans le centre-ville de Vancouver, et l'événement s'est déroulé à guichets fermés. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Le coup d’envoi de la semaine a laissé place aux créations de six stylistes, connus et moins connus : Debra Sparrow, Yolonda Skelton, Pam Baker, Evan Ducharme, Morgan Asoyuf et Nipii Design.

Deux créations de Yolonda Skelton Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Evan Ducharme est le seul styliste masculin de la soirée. Sa collection s'intitule « Progéniture ». Il estime que la mode est un moyen d'apprendre à entretenir de meilleures relations avec les Autochtones. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Les créations de Debra Sparrow sont aussi exposées, notamment, à l'Université de la Colombie-Britannique, à l'aéroport de Vancouver ainsi qu'au Musée royal de Victoria. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Cette semaine de la mode jette des ponts entre le passé, le présent et l'avenir de la mode autochtone en mettant en valeur l'expression et l'évolution des stylistes autochtones modernes qui utilisent les vêtements comme une déclaration. C'est une façon d’explorer les héritages de la colonisation et de l’industrialisation, a déclaré Joleen Mitton. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Le défilé a été ponctué par des chants traditionnels ou encore des compositions originales, notamment celle interprétée par une chorale d’enfants.

Ces jeunes chantent qu'ils sont fiers de leur origine, l'un des messages de la semaine de la mode autochtone à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Les jeunes choristes ont chanté en langue autochtone, mélangée à l’anglais, et ont livré le message qu'ils sont humains, qu'ils sont des gens, qui essaient de trouver leur place .

Les chants traditionnels ont ponctué le gala de la semaine de la mode autochtone qui se tient du 18 au 21 novembre à Vancouver. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Il y a neuf ans, Joleen Mitton, du peuple des Cris des plaines, a eu l’idée d’organiser une semaine de la mode autochtone.

Joleen Mitton est née et a grandi à Vancouver, une ville qu'elle trouve progressive avec les peuples autochtones. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

L’ancienne mannequin a foulé les podiums internationaux, surtout ceux d’Asie où elle a été souvent prise pour une Asiatique. Beaucoup de gens ont été surpris et choqués que je sois Autochtone , confie-t-elle. Retraitée du mannequinat, la femme a voulu aussi montrer que les Autochtones ont leur place dans cette industrie.

Tous les mannequins qui défilent sont des Autochtones, ainsi que la majorité des bénévoles de la semaine de la mode autochtone. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Cette semaine de la mode est aussi l'occasion de montrer que les Autochtones ne sont pas que des victimes, souligne sa fondatrice Joleen Mitton.

Les vêtements présentés à la semaine de la mode autochtone allient tradition et modernité. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Nous sommes forts et nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Nous allons nous battre pour nous-mêmes et nous pouvons le faire avec la beauté et la mode, la conception et l'art. Joleen Mitton, fondatrice de la semaine de la mode autochtone de Vancouver (VIFW)

Chargement de l’image La styliste Pam Bakeer a clôturé le gala de lancement de la semaine de la mode autochtone de Vancouver. Photo : Radio-Canada / Brian Nguyen