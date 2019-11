Dans les coulisses, la magie des Fêtes se déploie depuis déjà quelques mois, alors que les danseurs s’exercent sans relâche en vue de la présentation du spectacle devenu une véritable tradition. La version du conte de Noël qui met en vedette des artistes originaires de la région sera présentée du 13 au 16 décembre.

L’alliance entre l’école de danse et Ballet Synergie permet d’offrir trois représentations pour le grand public, deux représentations scolaires et une soirée-bénéfice de ce classique des Fêtes qui fait revivre la musique de Tchaïkovski.

Pour nous, c’est une fierté. On n’aurait jamais pensé se rendre aussi loin. On a commencé avec un petit projet d’école et la demande est venue. Ça s’est peaufiné. C’est parti de rien et on a maintenant une production dont on est très fiers. France Proulx, directrice artistique du Prisme culturel

Sophie Larouche, qui incarne le rôle-titre depuis six ans, se sent de plus en plus à l’aise dans les chaussons de Clara.

Maintenant, je peux vraiment m’y abandonner. Quand je fais le pas de trois avec mon partenaire, je sens que je peux respirer pleinement, le vivre à 100 %. L’interprétation devient plus naturelle , remarque la ballerine.

D'après les informations de Julie Larouche