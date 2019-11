Nouvelle restructuration majeure chez Lowe's-Rona

Les restructurations se suivent et se ressemblent chez Lowe's, propriétaire du réseau de quincailleries Rona. Dans le cadre du dévoilement de ses résultats financiers, mercredi matin, l'entreprise devrait annoncer une nouvelle série de fermetures de magasins et de licenciements au Canada.

On ignore encore combien de magasins seront touchés, ainsi que le nombre de personnes qui perdront leur emploi dans le cadre de cette restructuration.

La démarche évoque celle effectuée en novembre 2018 : Lowe's avait alors fermé 31 magasins de son réseau canadien. Une trentaine de magasins situés en territoire américain avaient également mis la clé sous la porte.

Parmi les succursales touchées au pays, on comptait 24 magasins Rona, un magasin Réno-Dépôt, ainsi qu'un Lowe's.

Du côté des Rona fermés, neuf se trouvaient au Québec, sept en Ontario, six à Terre-Neuve-et-Labrador, un en Alberta et un autre en Colombie-Britannique.

Plus récemment, Lowe's a également annoncé la suppression d'une soixantaine d'emplois au sein du service de comptabilité de son siège social québécois, à Boucherville.

Le patron de Lowe's Canada, Sylvain Prud'homme, a aussi remis sa démission il y a quelques semaines.

La chaîne québécoise Rona a été achetée par l'américaine Lowe's en 2016 pour la somme de 3,2 milliards de dollars.

Lowe's compte 67 magasins à son enseigne, au Canada, ainsi que 21 succursales Réno-Dépôt et un peu plus de 400 magasins Rona, en plus d'une centaine de magasins d'autres marques.

Avec les informations de Gérald Fillion