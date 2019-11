Le conseiller Mike Duggan songe à nouveau à créer un parti politique municipal à Gatineau

Le conseiller gatinois Mike Duggan a réservé un nom auprès du Directeur général des élections du Québec (DGEQ) dans l’éventualité de former un nouveau parti politique sur la scène municipale. Ce n’est pas la première fois que l'élu du district de Deschênes flirte avec cette idée.

La formation politique, qui s’appellerait Infrastructure Outaouais, viserait, selon le conseiller, à offrir une alternative au parti Action Gatineau. Le parti aborderait des enjeux régionaux, comme la construction d’un nouveau pont.

Le parti n’aurait toutefois qu’une durée de vie éphémère, puisqu’il ne serait actif que pendant la campagne électorale et serait dissout par la suite.

On sait que les citoyens n’aiment pas tellement les partis politiques au niveau municipal, alors quand ça vient à voter sur des résolutions au conseil, on veut que le monde soit autant indépendant que possible , a indiqué M. Duggan, mardi.

Pour naviguer une campagne électorale et pour chercher des solutions en commun pour le bien-être de notre communauté et de nos citoyens, ça prend une certaine structure. Mike Duggan, conseiller municipal du district de Deschênes à Gatineau

Le conseiller Duggan se donne jusqu’au mois de mars pour prendre une décision. Il espère d’ici là pouvoir rallier d’autres élus à son idée.

M. Duggan affirme également être en discussion avec l’ancien candidat à la mairie Clément Bélanger, qui souhaite lui aussi créer un parti politique à Gatineau.

Dans un échange par messagerie texte, M. Bélanger n’a pas voulu confirmer ou infirmer la tenue de ces discussions, se contentant d’indiquer qu’une annonce formelle sera faite en mars ou avril.

Nouvelle tentative

Ce n’est pas la première fois que M. Duggan songe à fonder son propre parti politique. En 2015, il avait réservé la dénomination « Démocratie moderne » auprès du DGEQDirecteur général des élections du Québec . Son projet de formation politique, qui n’aurait eu aucune ligne de parti, n’a cependant jamais vu le jour.

En 2016, M. Duggan avait joint le Regroupement des élus indépendants (REMI) pour la démocratie. Ce dernier rassemblait des conseillers municipaux indépendants qui souhaitaient assurer la défense de leurs droits, sans pour autant former un parti à proprement parler.

Puis, en mai de la même année, le conseiller Duggan avait également entretenu l’idée de rejoindre les rangs d’Action Gatineau, le parti du maire Maxime Pedneaud-Jobin.

Avec les informations de Nathalie Tremblay