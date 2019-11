Producteurs de grain et gestionnaires des ports de la C.-B. s'inquiètent de la grève au CN

Le conflit de travail au sein de la plus grande entreprise ferroviaire du Canada menace les ventes de céréales déjà fragilisées par des conditions de récolte peu favorables et une hausse des tensions sino-canadiennes, selon le président de l'Association des producteurs de grains de la Colombie-Britannique, Rick Dantz.

Toute interruption du service ferroviaire nuira extrêmement au transport intermodal de marchandises telles que les pièces d'assemblage de voitures et les céréales, selon le Port de Vancouver. Les conteneurs transportant des produits importés s'accumuleront rapidement dans le port, ce qui pourrait mener à des encombrements majeurs , affirme le président de la planification et des opérations, Peter Xotta.

Le constat est semblable pour le Port de Prince Rupert, le troisième port en importance au Canada pour le transit de conteneurs. Le chemin de fer du CN est le seul à lier ce port du nord de la Colombie-Britannique avec le reste du pays.

Toute interruption du service ferroviaire entraîne des répercussions de taille sur les activités du Port de Prince Rupert et sur les chaînes d’approvisionnement essentielles à l’économie canadienne. Administration portuaire de Prince Rupert

Plus de 3000 agents de train et de triage du CN sont en grève depuis lundi à minuit, car les négociations ont achoppé entre leur syndicat, la conférence ferroviaire de Teamsters Canada, et leur employeur.

La grève préoccupe également des représentants d’autres industries liées aux ressources naturelles comme le secteur minier et le secteur forestier de la province.

La conférence ferroviaire de Teamsters Canada, le syndicat représentant les employés a donné l'avis de grève requis de 72 heures cette fin de semaine.

Dans un communiqué diffusé un peu après minuit, les Teamsters ont confirmé que les discussions se poursuivaient avec le CN « dans l'espoir d'en arriver à une entente négociée » qui mettrait fin à la grève.

Avec des informations de Timothé Matte-Bergeron