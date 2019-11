Caricaturiste, un métier en voie d’extinction?

Guy Badeaux, dit Bado, critique et commente l’actualité à sa façon depuis près de 40 ans. Une succession de gouvernements, d’enjeux sociaux et de polémiques régionales sont passés sous sa mine, donnant lieu à l’exposition Bado, la francophonie à grands coups de crayon présentée au Muséoparc Vanier, à Ottawa, jusqu'en octobre 2020. Alors que sa carrière est célébrée, le caricaturiste du journal Le Droit confie ses craintes quant à l’avenir d’un métier sous-payé et peu sollicité, selon lui.