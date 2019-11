Compostage : la régie intermunicipale se fait attendre dans la Baie-des-Chaleurs

Les MRC d'Avignon et de Bonaventure ont entamé des pourparlers en octobre 2018 pour s'unir dans le dossier, mais des délais administratifs ont retardé la mise en place officielle de la régie.

Il y a eu, explique le préfet de la MRC d’Avignon, Mathieu Lapointe, des changements au niveau de mairies ou des directions générales de certaines municipalités ce qui fait que certaines résolutions doivent être refaites pour avoir les bons signataires, avant d’envoyer la documentation au ministère des Affaires municipales.

Le décret ministériel de constitution de la régie est nécessaire avant la mise en place du conseil d’administration.

Ces retards font en sorte que la régie intermunicipale ne pourra vraisemblablement pas déposer à temps une demande de subvention gouvernementale pour l'implantation d'une plateforme de compostage qui vient à terme le 31 décembre 2019.

Je ne pense pas qu’on va pouvoir, admet Mathieu Lapointe, mais on est confiant que les délais seront prolongés parce qu’il y a des centaines de municipalités au Québec qui sont dans cette situation-là.

À l’heure actuelle, 23 des 24 municipalités des MRC d’Avignon et de Bonaventure font partie de l'entente de création de la régie.

La Municipalité de Saint-Alphonse, la seule à ne pas avoir signé l'entente intermunicipale, prévoit rejoindre la régie une fois qu'elle sera officiellement créée.

Comme Saint-Alphonse est propriétaire du lieu d’enfouissement technique, qui fait lui-même l’objet d’une autre entente intermunicipale, la Municipalité a préféré retarder son adhésion pour éviter des imbroglios légaux, tel que conseillé par un avocat.

Des négociations pour transférer la gestion ou la propriété du LETLieu d'enfouissement technique à la nouvelle régie qui pourrait étendre son leadership aux déchets destinés à l’enfouissement sont à l’ordre du jour du futur conseil d’administration.

Le préfet de la MRC de Bonaventure, Éric Dubé, ne s’en cache pas, la Baie-des-Chaleurs est loin d’être un précurseur dans le domaine du compostage, contrairement à la MRC du Rocher-Percé qui a un système fonctionnel depuis 2012.

L’ancien conseil des maires avait une réalité différente, croit M. Dubé. Les élus ne considéraient pas le dossier comme prioritaire.

On a pris le virage depuis un an pour mettre ça en place, mais oui, on fait du compostage de rattrapage.

Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure