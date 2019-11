Changements climatiques : Windsor et Détroit, prêtes à travailler ensemble?

Alors que Windsor a déclaré lundi soir l’état d’urgence climatique, la question de la collaboration entre la ville et Détroit sur les changements climatiques a été soulevée à la 8e conférence biennale sur l’état du détroit.

À l’heure actuelle, les deux travaillent séparément , a lancé Patrícia Galvão Ferreira en entrevue avec Radio-Canada.

La professeure de droit de l’environnement à l’Université de Windsor faisait partie d’un panel consacré au changement climatique organisé lors de la conférence binationale, et a rappelé l’importance d’un effort coordonné de Windsor et Détroit sur ces enjeux-là.

Ce que nous avons présentement, c’est une approche fragmentée avec des municipalités créant leur plan d’adaptation, et aussi des provinces et des États américains qui créent aussi leur propre plan d’adaptation, mais du point de vue des écosystèmes, c’est important que tous ces acteurs travaillent ensemble, avec une vision commune et une action coordonnée , a-t-elle complété.

Nous sommes dans une crise environnementale et nous devons être efficaces avec les ressources engagées, financières, mais aussi en ce qui a trait au temps et à l’énergie. Patrícia Galvão Ferreira, professeur de droit de l’environnement à l’Université de Windsor

L’idée ne date pourtant pas d’hier. En 2017 déjà, le Conseil de la qualité de l’eau des Grands Lacs de la Commission mixte internationale avait recommandé une approche incluant une vision partagée, une action coordonnée ou encore la création d’un réseau de sciences, d’informations et de connaissances partagées , le tout de concert avec les peuples autochtones.

Patrícia Galvão Ferreira, professeure à la faculté de droit de l'Université de Windsor Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

À l’heure actuelle, explique Mme Ferreira, il n’a pas été possible encore de mettre en place les recommandations de la Commission mixte internationale. L’idée, dit-elle, c’est donc peut-être de commencer à un niveau plus petit, entre les municipalités.

Surtout que les villes partagent un écosystème. Ça importe peu, par exemple, que Windsor ait le meilleur plan d’adaptation aux changements climatiques si de l’autre côté de la rive, ils ne font rien. Nous avons besoin que des mesures soient prises des deux côtés de la frontière si on veut que l’ensemble de l’écosystème soit résilient , rapporte la professeure.

Les responsables en faveur d’une collaboration

Je pense absolument qu’il y a une occasion de coopérer et de collaborer avec la Ville de Windsor , a déclaré en entrevue Joel Howrani Heeres, le directeur du Bureau de Détroit sur la durabilité, également invité du panel.

Joel Howrani Heeres, directeur du Bureau de la durabilité de la ville de Détroit, aux États-Unis Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Son homologue de la Ville de Windsor, Karina Richters, était également présente. Elle aussi estime qu’un échange serait bénéfique. Nous travaillons déjà avec d’autres municipalités canadiennes , dit-elle, et il serait donc logique de travailler aussi avec la Ville de Détroit.

Karina Richters, responsable au développement durable de la ville de Windsor Photo : Radio-Canada / Rozenn Nicolle

Je pense qu’on a plein de choses à apprendre car les effets que nous ressentons peuvent aussi être ressentis à Détroit, et nous devons donc essayer de voir comment nous pouvons travailler ensemble pour réduire ces conséquences Karina Richters, responsable au développement durable de Windsor

Bien que les deux responsables municipaux occupent leurs postes respectifs depuis plusieurs années, ils se rencontraient pour la première fois ce mardi. Tous deux ont assuré qu’ils souhaitaient engager un dialogue prochainement. J’ai la carte de Joel [Howrani Heeres] , a lancé Mme Richters au micro de Radio-Canada. Nous allons organiser une réunion bientôt.

Le représentant de la Ville de Détroit estime pour sa part que la qualité de l’eau et la réduction des émissions des gaz à effet de serre sont deux des problèmes que les villes pourraient explorer ensemble.