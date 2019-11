Un marché de Noël allemand de Québec plus vert

La douzième édition du marché de Noël allemand de Québec sera plus verte, selon sa présidente, Britta Kröger, notamment avec l’utilisation de verres et de sacs réutilisables.

Vous savez, en Allemagne, il n’y a plus jamais un sac de plastique dans les magasins , explique M. Kröger. On doit commencer à imposer doucement , ajoute-t-elle.

C’est plus de 90 kiosques qui auront pignon sur rue lors de la 12e édition du Marché de Noël allemand de Québec, qui aura lieu du 22 novembre au 23 décembre.

Britta Kröger a dévoilé la programmation, mardi, devant le maire de Québec, Régis Labeaume.

Le marché aura lieu du 22 novembre au 23 décembre 2020. Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Le marché, qui est situé dans les jardins de l’Hôtel de Ville, est maintenant reconnu internationalement, selon Régis Labeaume.

De plus en plus de gens de Québec viennent faire leurs emplettes de Noël au Marché , en plus d’être un incontournable pour le tourisme hivernal.

150 000 personnes, dont 60 000 touristes, ont visité le marché en 2018.