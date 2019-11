Le quotidien gratuit StarMetro cessera d'être publié dans 5 villes canadiennes

Le porte-parole de Torstar, Bob Hepburn, la compagnie propriétaire du Toronto Star et de MetroStar, indique par courriel qu'environ 70 employés « sont touchés » à travers le pays.

Selon La Presse canadienne, qui a obtenu un mémo interne du président de Torstar, John Boynton, ce sont 73 employés exactement qui seront licenciés.

Bob Hepburn précise que ces employés font partie de la rédaction ainsi que des services de la publicité et de la distribution.

Il explique que la diminution des revenus publicitaires des publications papier a joué dans cette décision.

Nous serons uniquement sur le numérique en dehors de l'Ontario, car de plus en plus de nos lecteurs utilisent leurs cellulaires, ordinateurs portables et tablettes pour accéder à leurs nouvelles lorsqu'ils se rendent au travail.

Bob Hepburn, porte-parole de Torstar