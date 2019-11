Les travaux à l'aéroport de Gaspé décollent

Le premier projet pour allonger la piste remonte à plus d'une cinquantaine d'années. Il s'agissait d'une promesse du premier ministre Leaster B. Pearson, se souvient le pionnier de l'aviation en Gaspésie, Michel Pouliot.

La piste n'atteindra pas les 6000 pieds prévus, mais elle passera de 4500 à 5500 pieds grâce à ces travaux qui dépassent les neufs millions de dollars.

L'allongement de la piste permet aussi au maire de rêver à de plus gros appareils pour desservir sa ville.

Les travaux permettront l'ajout de nouveaux équipements pour permettre une approche dite de précision. Ces équipements permettront aux avions d'atterrir plus souvent lorsque le plafond est bas.

Actuellement, le plafond doit être d'au moins 188 mètres pour permettre aux avions d'atterrir.

C'est 100 mètres de plus qu'à Mont-Joli, par exemple.

De plus, note le maire, les avions qu'Air Canada utilise désormais pour desservir Gaspé seront munis des appareils pouvant communiquer avec les équipements qui seront ajoutés.

On a un essor au niveau économique, mais aussi au niveau touristique et ça entraîne plus de population et donc, si on veut poursuivre notre développement, on pourra accueillir de plus gros porteurs et des avions-cargos pour la marchandise.

Daniel Côté, maire de Gaspé