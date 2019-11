Le cofondateur de Wikipédia lance un réseau social sans pub ni vente de données

Radio-Canada

Un réseau social axé sur le partage de nouvelles, la discussion et la protection de la vie privée est ce que souhaitait créer le cofondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, en lançant au début du mois WT:Social.

La plateforme permet aux gens de partager des liens vers des articles et de discuter de ceux-ci sur un fil d’actualité semblable à celui de Facebook. Elle a déjà attiré plus de 160 000 membres, et Jimmy Wales espère en attirer des dizaines – voire des centaines – de millions de plus. Le cofondateur de l’encyclopédie libre a expliqué en entrevue au Financial Times que le but de WT:Social est de prioriser le contenu de qualité et de contrer les pièges à clic (clickbait). C’est pour cette raison que les publications les plus récentes, et non celles qui ont le plus d’engagement, apparaissent en premier. Le modèle d’affaires des entreprises de médias sociaux, de la pure publicité, est problématique. Ça fait en sorte que le grand gagnant est le contenu de basse qualité , estime-t-il. WT:Social ne diffusera donc aucune publicité et sera entièrement financé par des dons. La plateforme dit aussi qu’elle ne vendra pas les données de ses membres. Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le logo de WT:Social. Photo : Twitter / @jimmy_wales Le réseau social a aussi des SubWikis, qui sont en quelque sorte l’équivalent des groupes Facebook. Ces sections publiques sont chacune axées sur différents centres d’intérêt et les gens peuvent s’y joindre s’ils le désirent. Il y a actuellement une liste d’attente pour s’inscrire à WT:Social étant donné la forte demande. Il est sinon possible de prendre un abonnement payant (12 N$ par mois ou 100 $ par année) pour sauter la file d’attente et contribuer au financement du réseau social. Des caractéristiques de Wikipédia WT:Social est en quelque sorte un dérivé de WikiTribune, un site d'information lancé par Jimmy Wales en 2017. Celui-ci vise à résister à la prolifération de fausses nouvelles grâce à des journalistes professionnels qui travaillent en collaboration des journalistes citoyens pour vérifier des faits. Le projet n’a pas eu le succès escompté et les journalistes engagés pour assurer son succès ont été licenciés. Jimmy Wales compte toutefois intégrer certaines de caractéristiques de WikiTribune et Wikipédia à WT:Social, notamment en permettant à la communauté de modifier des titres d’articles pour qu’ils soient plus justes ou carrément supprimer des publications. Presque tout ce qui se trouve sur la plateforme peut être modifié. Ça incite les gens à adopter un bon comportement parce que s’ils disent quelque chose d’odieux, ce sera supprimé , dit Jimmy Wales. C’est une approche qui a fonctionné pour Wikipédia jusqu’à maintenant. Reste à voir si elle sera toute aussi efficace pour un réseau social. À lire aussi : Le cofondateur de Wikipédia appelle à une grève des réseaux sociaux

