L'annulation de contrats d'énergie verte a coûté 231 M$ à l'Ontario

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Ontario en a fait l'annonce après avoir épluché les comptes publics du gouvernement. Le montant de 231 millions de dollars se retrouvait dans la catégorie autres transactions .

Le ministre associé de l'Énergie, Bill Walker, n'a pas nié ce chiffre et a expliqué que l'annulation de ces contrats était nécessaire puisque l'Ontario est en situation de surplus d'électricité. Il blâme l'ancien gouvernement libéral pour la signature de ces contrats en premier lieu.

Le NPDNouveau Parti démocratique croit au contraire que ces infrastructures auraient permis de contribuer à la production d'électricité à long terme, surtout en raison de la crise climatique.

Les gens vont recevoir des factures d'électricité plus élevées [...]. On a une crise du climat et on aura moins d'électricité renouvelable pour la gérer. [...] C'est totalement irresponsable de leur part. [...] 231 millions, ce n'est pas le montant final. Ça pourrait être plus élevé.

Peter Tabuns, porte-parole en matière d'Énergie du NPD