Importantes perquisitions de drogue en Outaouais

Les autorités ont procédé à 15 perquisitions, mardi matin, dans les régions de la Petite-Nation, Gatineau et Mirabel. Une importante quantité de drogue, des armes et de l’argent ont été saisis.

Six personnes âgées de 24 à 55 ans ont été arrêtées et libérées sous promesse de comparaître. Les perquisitions visaient neuf résidences et six véhicules.

Matières saisies lors des perquisitions : Plus de 4200 comprimés de méthamphétamine;

Plus de 400 grammes de haschich;

Plus d'un demi-kilo de cocaïne;

Plus de 300 grammes de cristaux de méthamphétamine;

Plus de 250 grammes de cannabis en vrac;

Plus de 18 500 $ en argent canadien;

Plus de 100 grammes d’une poudre qui reste à analyser;

Deux armes à feu;

Du matériel servant au trafic de stupéfiants.

Selon la Sûreté du Québec (SQ), les personnes arrêtées pourraient faire face à des accusations en matière de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

Selon les autorités, l’enquête a débuté en août 2019 et a mobilisé une soixantaine de policiers.