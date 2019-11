Un marché public à Moffet dès l’été 2020

Le marché public sera installé sur le terrain de l'ancien magasin général, qui était fermé depuis deux ans.

On travaille depuis un certain temps à l’attractivité, à la rétention de la population et à la qualité de vie. On s’est dit que "si personne n’était prêt à le faire (reprendre le dépanneur) au niveau d’un privé, nous la municipalité, qu’est-ce qu’on fait? ", a affirmé le maire de Moffet, Alexandre Binette.

La municipalité a fait l’acquisition de l’ancien magasin général le 10 octobre dernier.

Le marché public offrira une section pour les producteurs locaux et régionaux, un service de dépanneur, une station d’essence et une borne de recharge pour les véhicules électriques.

Lors de la consultation publique réalisée en juillet dernier, 90 citoyens et villégiateurs ont répondu à 78 % en faveur du projet.

Moffet compte 200 citoyens. Par contre, ce nombre double à l'été avec les vacanciers.

Opérateur recherché

Un appel de candidatures sera lancé prochainement pour trouver un opérateur responsable du marché public.

Nous, on est prêt à trouver des conditions qui sont très avantageuses pour un opérateur afin qu’il puisse opérer pour un montant de un dollar par mois. Un montant symbolique de un dollar, chauffé et éclairé. La municipalité prend le risque relatif au bâtiment. C’est une forme garantie qu’on donne à nos citoyens qu’il va y avoir des services de proximité à long terme , ajoute Alexandre Binette.

Les rénovations du bâtiment devraient être réalisées d'ici la fin de l'année 2019.