Discours du Trône : le gouvernement Higgs veut continuer sur sa lancée

En matière de santé, les progressistes-conservateurs comptent ouvrir des cliniques à Fredericton, Saint-Jean, Moncton où travailleront des infirmières praticiennes. Ils espèrent ainsi améliorer l’accessibilité aux soins de santé primaires.

Le gouvernement compte modifier la loi sur les services essentiels dans les foyers de soins pour mieux protéger les résidents, le personnel et les contribuables . La Cour du Banc de la Reine a déterminé l’été dernier que cette loi est inconstitutionnelle parce qu’elle brime le droit à la négociation collective des employés et qu’elle doit être modifiée d’ici janvier 2020. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a rejeté cet automne la demande du gouvernement d'aller en appel.

Quant aux négociations contractuelles avec la fonction publique, le gouvernement annonce qu’un comité directeur sera remis sur pied et comptera plus de représentants syndicaux qu’auparavant.

Le gouvernement Higgs a resserré les finances publiques durant la dernière année et il compte poursuivre cette démarche en révisant ses programmes. Il veut aussi optimiser les ressources au ministère des Transports.

En matière d’éducation, le gouvernement compte poursuivre la transformation lancée cet automne avec la publication du document intitulé Succès chez nous : un livre vert sur l’éducation au Nouveau-Brunswick. Il est notamment question de remplacer les premières années scolaires par des milieux d’apprentissage flexibles et de donner plus d’autonomie aux enseignants.

Quant à l’économie, le gouvernement compte présenter une stratégie d'approvisionnement pour favoriser les entreprises de la province afin qu’elles décrochent plus souvent des contrats publics.

Les progressistes-conservateurs ont l’intention de travailler avec les municipalités et les districts de services locaux pour une réforme municipale. Il est question de changer l’impôt foncier et de prendre des mesures qui rendraient les fusions municipales plus intéressantes pour les communautés.

En matière de changements climatiques, le gouvernement compte présenter un plan à long terme pour mieux prévenir les conséquences des inondations et de l'érosion côtière.

Fredericton veut aussi créer un groupe de travail sur la vérité et réconciliation avec les Autochtones. Le gouvernement dit vouloir s'assurer que les ministères comprennent mieux les priorités des communautés autochtones de la province.

Avec des renseignements de Michel Corriveau