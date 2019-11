La survie du caribou forestier ne serait pas assurée sur la Basse-Côte-Nord. La région détient l'une des plus petites populations de caribous au Québec. Les résultats d'un inventaire aérien ont été dévoilés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Cette population est estimée entre 452 et 558 caribous regroupés en 79 troupeaux sur un territoire de 50 000 km2. Ce qui représente l’équivalent d’environ 1 caribou au 100 km2.

Le nombre de faons, les bébés caribous, qui survivent pour finalement être comptés dans les rangs des troupeaux adultes est inférieur à celui nécessaire pour assurer la stabilité d’une population, explique la conseillère en communication au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Catherine Thibeault.

La situation du caribou forestier dans le secteur de la Basse-Côte-Nord est assez préoccupante. Catherine Thibeault, conseillère en communication au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Le nombre de faons, bébés caribous, qui survit pour finalement être compté dans les rangs des troupeaux adultes est inférieur à celui nécessaire pour assurer la stabilité d’une population, explique, Mme Thibeault.

Cet inventaire dévoilé en octobre, en même temps qu’une soixante de documents liés à la population de caribou forestier depuis les années 1990, est le premier portrait exhaustif de la population sur la Basse-Côte-Nord. Des zones où la forêt a été incendiée font partie des différents facteurs qui perturbent le milieu du caribou. Chalet, aménagement hydroélectrique, mines, voies ferrées et chemins peuvent également altérer le quotidien et la trajectoire des caribous. L’heure est présentement à la recherche, indique la porte-parole du gouvernement.

Une harde distincte de celle du Labrador

L’utilisation des colliers télémétriques a permis au Ministère de circonscrire le territoire habité par la population de caribous en Basse-Côte-Nord. Le survol aérien du territoire situé entre Havre-Saint-Pierre et Pakuashipi a permis de confirmer que la harde qui parcourt la Basse-Côte-Nord n’est pas la même que celle du Labrador.

C’est seulement depuis l’hiver 2018 où l’on a fait une vaste opération de pose de colliers qui nous donne des données télémétriques, où là, on a pu améliorer nos connaissances de l’utilisation du territoire par le caribou à l’échelle d’une population , explique Catherine Thibeault

Des données attendues

L’Alliance Forêt boréale, un organisme qui vise à promouvoir l’exploitation durable de la forêt boréale, demande au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, d’annuler toutes les mesures intérimaires en lien avec la Stratégie pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier. Regroupant des organisations privées et publiques, cet organisme du Saguenay-Lac-Saint-Jean revendique que ces données présentées par le Ministère démontrent qu’il n’y a pas d’incidence entre l’industrie forestière et la baisse démographique du caribou puisqu’aucune coupe forestière n’est en activité sur le territoire recensé.