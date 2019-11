Déneigement à Saint-Barnabé : des agents de la Commission municipale sur place

Ils y ont rencontré le maire Michel Lemay et d'autres intervenants afin de déterminer s'il y a matière à ouvrir une enquête concernant une infraction au code d'éthique.

C'est le maire lui-même qui a demandé qu’ait lieu cette rencontre afin de lever tout doute sur sa gestion de la municipalité.Il a récemment été critiqué sur la façon dont le contrat de déneigement a été octroyé.

Les enquêteurs tiendront possiblement d'autres rencontres avant de décider s'ils déposent une citation au secrétariat de la Commission municipale.

Que fait la Commission municipale du Québec ?

La Commission municipale du Québec est à la fois un tribunal administratif, un organisme de vérification, une commission d’enquête publique, un administrateur et un tuteur pour les municipalités en difficulté et un organisme conseil pour le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.

Source : Commission municipale du Québec