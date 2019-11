Les élus de Saskatoon modifient leur ébauche du règlement encadrant les cyclistes

Les conseillers municipaux seront invités à voter sur le nouveau règlement ultérieurement, mais les élus ont proposé lors d'une réunion, lundi, des ajustements au document préliminaire.

Dans un rapport dévoilé en septembre, la Ville recommandait que les automobilistes qui circulent sur une route à une voie gardent une distance d’au moins 1 mètre avec les cyclistes lorsqu’ils souhaitent les dépasser.

Or, tous les élus, à l’exception des conseillers municipaux du quartier 7, Mairin Loewen, et du quartier 8, Sariba Gersher, estiment qu’une telle mesure devrait aussi s’appliquer aux cyclistes qui partagent un trottoir ou un sentier avec les piétons.

Selon le conseiller municipal du quartier 5, Randy Donauer, il n’est pas rare de voir des problèmes survenir entre des cyclistes et des piétons à Saskatoon.

Plusieurs personnes âgées marchent le long du sentier Meewasin et me font parvenir des plaintes. Les gens m'indiquent que des cyclistes se déplacent à une vitesse de 25 à 30 km/h et ça les effraie , indique-t-il.

Il y a des moments où j’ai presque été heurtée par un cycliste en courant sur le sentier Meewasin. [...] Je connais aussi des personnes qui ont été frappées et blessées gravement par des cyclistes qui roulent vite , ajoute la conseillère municipale du quartier 9, Bev Dubois.

La conseillère municipale du quartier 9, Bev Dubois, dit avoir presque été heurtée par des cyclistes qui se déplacent à une vitesse élevée sur le sentier Meewasin. Photo : Guy Quenneville

Circulation sur les trottoirs

Les modifications proposées par la Ville au règlement actuel au sujet des déplacements des cyclistes concernent également la circulation sur les trottoirs.

L’administration songe à autoriser les enfants de moins de 14 ans à se déplacer en vélo sur les trottoirs, ce qui est interdit à l’heure actuelle.

Selon l’ingénieure en transports de la Ville de Saskatoon, Marina Melchiorre, les commissions scolaires accueilleraient favorablement une mesure semblable afin d’empêcher les jeunes cyclistes de circuler dans les rues achalandées.

Les conseillers municipaux sont cependant divisés sur la question. La conseillère municipale du quartier 3, Ann Iwanchuk, croit que la Ville devrait prendre le temps d’analyser les répercussions d’une telle mesure avant d’aller de l’avant dans ce dossier.

Demander aux enfants de conduire prudemment sur le trottoir est une approche beaucoup plus raisonnable que de leur demander de se promener dans la rue , ajoute la conseillère municipale du quartier 7, Mairin Loewen.

D’autres enjeux concernant l’immatriculation des bicyclettes et l’interdiction de circuler en vélo dans certaines rues du centre-ville ont aussi été discutés lors de la rencontre de lundi.

Des mesures concrètes sur ces enjeux qui pourraient être insérées dans le nouveau règlement n’ont cependant pas été proposées par les élus.

Avec les informations de Guy Quenneville