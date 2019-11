À la rencontre des employés du CN au piquet de grève

Marc Robert, chef de train, fait partie des 94 grévistes à Capreol, dans la région de Sudbury. Ils étaient une dizaine sur l'un des deux piquets érigés au coin des rues Front et Yong. Selon lui, la plupart des travailleurs en grève restent solidaires afin de faire entendre leurs demandes.

On veut plus de sécurité, plus de bénéfices et moins d'accidents , martèle-t-il, pancarte en main.

Marc Robert (à gauche) et quelques travailleurs ont érigé deux piquets, bloquant la circulation face à la gare de triage à Capreol. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Il estime que les conditions de travail actuelles ont été chèrement gagnées par les travailleurs de la région au fil des années, notamment en conciliation travail-famille.

On ne veut pas les perdre. On aime ce que l’on a, on apprécie de passer du temps en famille, ajoute Marc. On a besoin de notre repos quand on arrive de notre voyage et pour récupérer avant de rentrer au travail.

Des employés déterminés

Malgré les nombreuses heures de grève anticipées, Marc se réjouit du temps clément et de l’ambiance optimiste sur place. Du café et des beignes étaient d’ailleurs offerts pour ravitailler les grévistes.

On arrête des véhicules : la plupart des gens sont polis avec nous et ils comprennent. Le moral est bon , conclut-il.

La Conférence ferroviaire des Teamsters, qui représente les 3200 travailleurs du Canadien National, n'est pas parvenue à renouveler leur contrat de travail échu le 23 juillet dernier.

Un préavis de 72 heures a été déposé samedi dernier, comme l'exige la loi. En septembre, les syndiqués s'étaient prononcés à 99,2 % en faveur d'un mandat de grève.

Le syndicat et le transporteur ferroviaire sont en négociations depuis plus de 6 mois.