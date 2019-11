Québec va moderniser ses huit avions-citernes de type CL-415

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a annoncé mardi matin que 42 millions de dollars seront octroyés au SAG pour moderniser ses huit avions-citernes de type CL-415.

Cet investissement prolongera l'exploitation de ces appareils d'au moins 25 ans, estime son gouvernement.

Ces avions-là, si on ne les met pas à niveau, on va être obligés d'aller en demande de budget pour en acheter des nouveaux , a expliqué M. Dufour, qui est aussi ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Les avions seront retouchés par les équipes de Viking Air Limited. Cette entreprise de Victoria, en Colombie-Britannique, a racheté le programme CL-415 à Bombardier en 2016. La livraison du dernier appareil modernisé est prévue pour 2024.

Le SAG possède 14 avions-citernes, dont 6 CL-215 et 8 CL-415.

Ces appareils, que le gouvernement a déjà songé à privatiser, sont mis à la disposition de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Ils peuvent aussi être utilisés au besoin dans d'autres provinces canadiennes ou même aux États-Unis.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc