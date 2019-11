3200 syndiqués du Canadien National en grève depuis minuit

Les chefs et agents de train ainsi que les agents de triage du Canadien National (CN) représentés par la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) sont en grève depuis minuit.

Le syndicat représentant 3200 travailleurs n'est pas parvenu à s'entendre avec l'employeur sur le renouvellement de la convention collective, échue depuis le 23 juillet.

Un préavis de grève de 72 heures avait été publié samedi, quelques semaines après que les syndiqués se furent prononcés à 99,2 % en faveur d'un mandat de grève.

La grève ne devrait pas perturber le transport des passagers des services ferroviaires exo, de Montréal, GO Transit, de Toronto et West Coast Express, de Vancouver.

Nous sommes déçus que la CFTC ait initié une grève , a commenté la direction du CN. Nous allons retourner à table de négociation aujourd’hui, avec l’aide des médiateurs fédéraux.

Les ministres fédéraux du Travail et des Transports, Patty Hajdu et Marc Garneau, exhortent les deux parties à poursuivre les négociations, entreprises il y a six mois, avec l'aide des médiateurs fédéraux.

Ottawa est conscient de l'importance de l'industrie ferroviaire et de ses travailleurs pour l'économie canadienne , indique la ministre Hajdu dans une déclaration officielle.

Bien que nous soyons préoccupés par les conséquences qu'un arrêt de travail aurait pour les Canadiens, nous avons bon espoir qu'ils parviendront à un accord. Patty Hajdu, ministre du Travail du Canada

Nous suivons la situation de près , assure la ministre.

Deux locomotives du Canadien National. Photo : Radio-Canada

Les services du CN sont névralgiques pour le transport de nombreuses marchandises au pays, dont les céréales et le pétrole.

L'Association canadienne des producteurs pétroliers ne cache pas d'ailleurs qu'elle est inquiète de la tournure des événements, étant donné le manque de capacité des oléoducs pouvant transporter du pétrole de l'Ouest canadien.

Des questions de santé et de sécurité au coeur du litige

Le conflit de travail ne porte pas sur les salaires, mais sur les conditions de travail, et plus particulièrement les questions liées à la santé et la sécurité du travail.

Le CN exige des conducteurs de trains qu’ils conduisent seuls les trains à partir de l’extérieur de la locomotive, en s’agrippant au train en mouvement d’une main et en manœuvrant la locomotive à l’aide d’une télécommande dans l’autre main , a indiqué le syndicat en fin de semaine.

On s’attend à ce que les cheminots s’exécutent ainsi en tout temps, y compris sous la pluie et par temps glacial, sur des distances pouvant parfois atteindre environ 27 km , ont ajouté les Teamsters, qui demandent la fin de cette pratique.

Le syndicat déplore en outre que des demandes du CN visent à accroître le rendement tout en réduisant le personnel.

Des travailleurs auront conséquemment de la difficulté à prendre des congés et devront s'astreindre à travailler de plus longues périodes sans repos, indique-t-il.

Un trop grand nombre de cheminots conduisent des trains alors qu’ils devraient se reposer. Pour la sécurité de tous les Canadiens, le CN ne doit pas empêcher nos membres de prendre les périodes de repos dont ils ont besoin. Lyndon Isaak, président de la CFTC

Chris Kabin, un chef de train rencontré mardi par Radio-Canada alors qu'il faisait du piquetage, soutient que ses collègues et lui n'ont pas eu le choix d'opter pour un débrayage.

Nous étions dans cette position il y a deux ans, et nous avons décidé de ne pas faire la grève. Mais nous en sommes maintenant à un point où nous croyons que nous devons nous faire entendre un peu plus , dit-il.

C'est la seule façon que nous avons trouvée pour faire passer notre message. Nos voix méritent d'être entendues. Chris Kabin, chef de train au CN

La semaine dernière, le CN a annoncé qu'il procédera à quelque 1600 mises à pied, soit près de 6 % de sa main-d'oeuvre, alors que l'affaiblissement de l'économie nord-américaine freine la demande.